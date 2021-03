Krajčího odchod po roku nie je dobrou správou pre rezort zdravotníctva, tvrdí Slovenská komora sestier

BRATISLAVA - Odchod Mareka Krajčího (OĽANO) po roku jeho pôsobenia nie je dobrou správou. Nepomôže ani stabilite, ani rozvoju rezortu zdravotníctva. Povedala to prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) Iveta Lazorová.

Časté výmeny na ministerskom poste podľa nej spôsobujú, že sa žiadne zásadné zmeny, ktoré by pomohli zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti na Slovensku, nedarí dosiahnuť. Krajčímu neupiera snahu popri riadení boja s pandémiou nového koronavírusu rozbehnúť niekoľko zásadných zmien v zdravotníctve. Každý minister si na kľúčové pozície do svojho tímu prizve ľudí, ktorým dôveruje, tvrdí Lazorová. Aktuálna výmena po roku jeho pôsobenia nebude znamenať podľa SK SaPA až taký veľký obrat. Zdôvodňuje to tým, že budúci šéf rezortu bude pravdepodobne politicky raziť podobné stratégie, aké si vláda stanovila vo svojom programovom vyhlásení.

Jedným z kľúčových bodov tohto programu je zlepšenie postavenia sestier a pôrodných asistentiek, k čomu sa podľa šéfky komory sestier na ministerstve nedostali. Výmena v ministerskom kresle podľa nej negatívne ovplyvní začaté procesy a projekty rezortu, keďže nový minister bude potrebovať čas na adaptáciu. Výhodu môže podľa jej slov predstavovať existujúci tím na ministerstve, no nový šéf rezortu by musel mať záujem naďalej s týmto tímom spolupracovať. "Žiadny minister doteraz nemal takú ťažkú pozíciu a nikdy doteraz sme nezažili pandémiu takých rozmerov, takže pôsobenie Krajčího bolo veľmi sťažené a náročné," doplnila Lazorová. Pripomenula, že Krajčí nenašiel podporu pre pandemické opatrenia ani medzi vlastnými ministrami vo vláde.

Musí prísť minister, ktorý bude mať dostatok podpory

Krajčího odchod bude mať zmysel iba vtedy, ak po ňom príde minister, ktorý bude mať dostatok podpory, odvahy a sily presadiť sa v konfrontácii s premiérom či ostatnými členmi vlády. Pripomenula, že nápor je na elektronizáciu služieb, zavádzanie IT technológií do zdravotníctva, čiže bude potrebná spolupráca naprieč rezortom aj mimo neho. Problémy spôsobuje aj neriešený nedostatok zdravotníkov. Problémy tak spôsobovali aj zle nastavené procesy.

Krajčího pôsobenie považuje za prínosné z pohľadu snahy dosadiť na kľúčové pozície napríklad vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, Národnom centre zdravotníckych informácií či na pozície riaditeľov nemocníc nových ľudí, čo by malo priniesť zmenu spôsobu riadenia. Lazorová zároveň priznala, že výber obsadenia týchto kľúčových pozícií bol spojený s mnohými podozreniami z nekompetentnosti niektorých osôb. Dodala, že záležať bude na tom, kto bude novým ministrom, ako bude schopný presadiť ďalšie riadenie boja s pandémiou a akú podporu bude mať vo vláde či u premiéra.

"Posty na ministerstve zdravotníctva sú v súčasnosti obsadené ľuďmi, ktorí už skúsenosti s riadením pandémie majú, preto bude mať nový minister trochu lepšiu pozíciu, no veľa bude záležať aj na jeho schopnosti spolupracovať s postaveným tímom," dodala Lazorová s dôvetkom, že v prípade opätovnej zmeny na kľúčových pozíciách dôjde k predĺženiu času na začatie realizácie konkrétnych cieľov.