Šéf NAKA Zurian pôjde na koberček k policajnému prezidentovi! Prípad únikov bude riešiť aj inšpekcia

BRATISLAVA - Zdá sa, že riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry sa dostal do problémov. Bývalý prvý námestník Slovenskej informačnej služby Boris Beňa totiž vypovedal, že Zurian mal vynášať utajované informácie. Šéf NAKA to odmieta. K jeho výpovedi sa aktuálne vyjadril aj prezident policajného zboru Peter Kovařík.

Bývalému prvému námestníkovi Slovenskej informačnej služby hrozí doživotný trest pre vydieranie. Zadržali ho počas akcie JUDÁŠ elitní policajti NAKA v decembri 2020. Hrozba vysokého trestu bola pre neho zrejme veľkou motiváciou na to, aby začal spolupracovať s políciou pri odhaľovaní iných trestných činov.

Beňa vypovedal aj k bývalému policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému, ktorý vo väzbe spáchal samovraždu. Najnovšie si zobral na mušku súčasného šéfa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana. Beňa opísal ako sa Zuriana pýtal na to, či je odpočúvaný Ľudovít Makó. Ten je v súčasnosti tiež dôležitým svedkom vo viacerých kauzách.

"Zavolal som riaditeľovi NAKA, ktorý mi povedal, že je to pravda, že začali vyšetrovanie vo veci, kde ako podozrivý vystupuje pán Makó a sú tam nasadené ITP (odpočúvanie) a že mi bližšie vysvetlí na osobnom stretnutí, ktoré sme si dohodli na druhý deň v kaviarni v centre mesta,“ vypovedal exsiskár Boris Beňa a objasnil okolnosti, za ktorých sa dostal až k najtajnejším informáciám, ktoré sa Ľudovít Makó nemal nikdy dozvedieť.

„Stretli sme sa v kaviarni v centre mesta, ktorá sa nachádza medzi klenotníctvom Sheron, ako sa ide okolo SND starého a potom za Čumilom doľava, ako je tá ulica, po 150 metroch vpravo, kde hneď pri vstupe sa nachádza barový pult, je to malá kaviareň, sú tam knihy, založená knižnica knihami, tam sme sa stretli niekoľkokrát....,“ priblížil miesto stretnutia so Zurianom príslušník SIS obvinený z vydierania a pokračoval. „Na tomto stretnutí mi povedal, že bolo začaté trestné stíhanie vo veci úkladnej vraždy, kde mal ako podozrivý stupovať pán Makó a ITP (odpočúvanie) bolo nasadené na neho a spoločne aj ďalšie štyri osoby,“ prezradil riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian príslušníkovi SIS detaily z prípadu, ktoré boli pod stupňom utajenia VYHRADENÉ.

Na koberček ku Kovaříkovi

Policajný prezident Peter Kovařík sa o vzniknutej situácii bude s Branislavom Zurianom rozprávať. Zároveň dodal, že vyšetrovatelia majú jeho plnú dôveru.

„Svojimi vyhláseniami nechcem zasahovať do prebiehajúceho vyšetrovania prípadu Judáš. S dozorovým prokurátorom som v kontakte a vyšetrovatelia majú moju dôveru. Členom pracovnej skupiny som od začiatku vytvoril také podmienky, aby výlučne pod dozorom prokurátora mohli objektívne prešetriť aj podozrenia akejkoľvek osoby, bez ohľadu na jej postavenie. Konať budem na základe výsledkov vyšetrovania. V každom prípade sa budem s riaditeľom NAKA na budúci týždeň o vzniknutej situácii rozprávať,“ povedal pre Topky Kovařík.

Mikulec požiada o podklady inšpekciu

Minister vnútra Roman Mikulec vo svojom vyjadrení pre Topky povedal, že nemôže robiť rozhodnutia len na základe medializoavných informácií a ku každému rozhodnutiu pristupuje zodpovedne, zvlášť keď ide o kľúčové policajné pozície.

"Bolo by to nielen nezodpovedné, ale aj nebezpečné. Minister Mikulec sa v tejto veci rozprával s prezidentom PZ. Doposiaľ však od relevantných zložiek neobdržal žiadnu informáciu na základe ktorej by mohol prijať akékoľvek rozhodnutie personálneho charakteru. Minister požiada orgány činné v trestnom konaní v spolupráci s úradom inšpekčnej služby o podklady, na základe ktorých bude môcť prijať rozhodnutie," sprostredkovala Mikulcovo vyjadrenie jeho hovorkyňa Barbora Túrosová.

Zurian obvninenia odmieta

V tejto súvislosti sme telefonicky oslovili aj riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana, ktorého sme sa pýtali, či je pravda, čo tvrdí Beňa vo výpovedi, a teda, či vynášal informácie o úkladnej vražde vyšetrovateľa NAKA.

"Nie, tieto informácie sa nezakladajú na pravde, ja sa k tomu vyjadrím určite vyšetrovateľovi," povedal pre Topky.sk Zurian. Šéf NAKA prezradil, že je aktuálne na dovolenke. No potvrdil naše informácie, že minulý týždeň už minimálne jeden výsluch pred vyšetrovateľom NAKA absolvoval. "Áno, ale to bolo v inej trestnej veci. Bol som vypovedať ako svedok," povedal Zurian.

Spochybňujú svedka?

Šef NAKA Branislav Zurian sa po medializácii informácií o vynesení utajovaných skučností o príprave úkladnej vraždy jeho podriadeného rozhodol reagovať aj prostredníctvom tlačového oddelenia. „K výpovedi kajúcnika B. B., bývalého vysokopostaveného funkcionára SIS, sa podrobne vyjadrím pred vyšetrovateľom. Považujem však za dôležité objasniť niektoré skutočnosti aj prostredníctvom médií, pretože moje blízke a aj pracovné okolie nevie, ako si má vysvetliť tieto informácie. Absolútne vylučujem, že by som kajúcnikovi B. B. poskytol informácie o odpočúvaní Ľudovíta Makoá. Ako príslušník policajného zboru som vždy dodržiaval zákon a snažil sa zločin postihovať, nie mu pomáhať, o čom svedčia aj výsledky NAKA pod mojim vedením. Súčasťou mojej práce je komunikácia s inými partnerskými bezpečnostnými zložkami, vrátane tajnej služby. Pravdou vo výpovedi B. B. je len to, že sme sa stretli, avšak za iných okolnosti,“ reagoval Zurian prostredníctvom Tlačového oddelenia.

Touto reakciou Zurian aj policajné prezídium spochybňujú dôveryhodnosť bývalého prvého námestníka SIS Borisa Beňa, ktorý sa pre hrozbu doživotného trestu za vydieranie rozhodol spolupracovať s políciou.

V tejto súvislosti sme oslovili aj Úrad špeciálnej prokuratúry a pýtali sme sa, či je Boris Beňa naďalej pre nich dôveryhodným svedkom. "K úkonom a postupu orgánov činných v neverejnom prípravnom konaní sa nebudeme vyjadrovať," odpovedala hovorkyňa Jana Tökölyová.