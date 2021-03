Na jar môžete zabudnúť: Slovensko opäť potrápi počasie, POZOR na sneh, poľadovicu a silný vietor

Výstraha pred vetrom platí v celom Bratislavskom kraji, v okresoch Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Poprad, Liptovský Mikuláš, Námestovo a Tvrdošín. Počítať so silným vetrom treba do 12.00 h, v okrese Poprad do 15.00 h. Meteorológovia upozorňujú aj na vietor na horách, a to najmä na severe Slovenska. Výstraha tam potrvá do 16.00 h.

Zdroj: shmú.sk

Vodiči si musia dať pozor pred poľadovicou v oblasti stredného a východného Slovensku. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa do 12.00 h. Pre Banskobystrický a Trenčiansky kraj len do 9.00 h. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, pohyb osôb, infraštruktúra," uvádzajú.

Pre Banskobystrický, Prešovský, Žilinský kraj platí aj výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Rátať s výstrahou treba do 16.00 h, v Prešovskom kraji do 18.00 h. Pre okresy Gelnica, Košice-okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves vydal SHMÚ výstrahu do 12.00 h.

Na cestách si dávajte pozor

Na strednom a východnom Slovensku je miestami na vozovke čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh. Horský priechod Donovaly je uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov pre husté sneženie, na horskom priechode Besník sa tvoria snehové jazyky. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk.

"Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať poľadovica," varujú cestári. Všetky sledované úseky diaľnic sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Na úseku diaľnice R2 Figa - Gemer a R4 obchvat mesta Svidník je na vozovke kašovitý sneh.

"Cesty I., II. a III. triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý," uvádza SSC. Na ceste Kotešová - Semeteš je na vozovke miestami kašovitý sneh hrúbky päť až desať centimetrov.

Horské priechody na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom. Na horskom priechode Fačkov miestami kašovitým snehom hrúbky desať až 15 centimetrov. Ostatné horské priechody Kremnické Bane, Pezinská Baba, Soroška, Súľová, Dargov, Skýcov, Šútovce, Homôlka, Vyšehrad, Branisko, Podspády, Pusté Pole, Klenov, Biela Hora a Havran majú suchú až mokrú vozovku.

Cestári upozorňujú aj na zosunutý svah na ceste I/9 za Drietomou smerom do Česka. Vodiči tam prejdú striedavo v jednom pruhu. Pripomínajú, že pre vozidlá nad desať metrov dĺžky sú po celú zimnú sezónu uzatvorené horské priechody Fačkovské sedlo a Šútovce. Cesta Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie je uzavretá.