Postavenie žien aj v slovenskej diplomacii je celospoločenskou témou, hovorí Brocková

Brocková pripustila, že slovenská diplomacia je naďalej silnou doménou mužov, aj keď situácia sa podľa nej začína meniť k lepšiemu. Približne polovicu zamestnancov slovenskej zahraničnej služby tvoria ženy, z celkového počtu 72 slovenských veľvyslancov je však žien len 12. Predseda Výboru pre európske záležitosti NR SR Tomáš Valášek pripomenul, že Slovensko pred pol rokom v zahraničí zastupovalo len sedem veľvyslankýň. Bolo tak členskou krajinou EÚ s najnižším zastúpením žien na veľvyslaneckých postoch. Valášek tiež upozornil na to, že od vzniku Slovenskej republiky post ministerky zahraničných vecí zastávala len jedna žena - Zdenka Kramplová -, a aj to len niekoľko mesiacov v rokoch 1997 a 1998, čo nazval "sieňou hanby" pre Slovensko.

Brocková však vyzdvihla menovanie Petry Vargovej do funkcie vedúcej Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ktorá sa vlani stala prvou ženou zastupujúcou slovenské záujmy na takomto vysokom diplomatickom poste. "Tlak a akcent na rodovú rovnosť, na rovnosť zastúpenia mužov a žien, veľmi úzko súvisel práve so vstupom Slovenska do európskych štruktúr," povedala výkonná riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová. Preto nie je podľa nej náhoda, že tému rodovej rovnosti, ktorá pred vstupom Slovenska do EÚ v spoločnosti príliš nerezonovala, v súčasnosti rozvíja najmä rezort diplomacie.

"Ja vidím otázku rovnosti príležitostí a otázku slabého zastúpenia žien v diplomacii aj ako úplne zbytočný vlastný gól z hľadiska Slovenska a z pozície toho, aký výtlak máme v zahraničí," konštatoval Valášek. "My nie sme tak bohatá krajina na ľudský talent... aby sme mohli vylúčiť ženy z 90 percent postov v diplomacii," dodal. Tento problém by nemal byť len rodovou otázkou, ale mal by trápiť občanov Slovenska aj na základe kvality diplomacie a prezentovania krajiny v zahraničí. Stredajšia diskusia na tému Ženy v medzinárodnej politike bola v poradí piatym dielom cyklu relácií Hlboká Online, ktorú pripravuje TASR TV v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR).