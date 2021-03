VIDEO Najvýznamnejšie ženy obsadili Prezidentský palác: Čaputová navrhla viaceré opatrenia

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien stretla s predstaviteľkami profesijných a mimovládnych organizácií a aj s poslankyňami Národnej rady SR a Európskeho parlamentu

BRATISLAVA - Zvýšenie SOS príspevku pre ľudí najviac ohrozených chudobou, zavedenie príspevku na dieťa počas covidovej krízy či zvýšenie pandemického ošetrovného na dieťa na sto percent čistej mzdy. To sú niektoré z opatrení, ktoré by podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej mohli pomôcť ženám na Slovensku počas krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19. Uviedla to v pondelok po diskusii s 11 ženami z profesijných a mimovládnych organizácií a politického života, ktorú zorganizovala pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.