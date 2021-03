Sčítanie obyvateľstva: Najčastejšou otázkou je, čo uviesť pri frekvencii dochádzky do práce

BRATISLAVA - Medzi najčastejšie otázky ľudí pri sčítaní patrí, čo uviesť pri frekvencii dochádzky do práce vzhľadom na pandemickú situáciu, či aké zamestnanie uviesť, ak sú podnikateľmi alebo samostatne zárobkovo činnými osobami. Informovala o tom hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder s tým, že ľudia sa často pýtajú aj na povinnosť sčítať sa, ak ich vo formulári uviedol už niekto iný.

"Najčastejšie sa obyvatelia momentálne pýtajú, čo majú uviesť pri frekvencii dochádzky do práce. V rozhodujúcom okamihu sčítania 1. 1. boli doma v lockdowne, preto im to nie je jasné," uviedla Stauder s tým, že obyvatelia majú uviesť stav, ktorý je obvyklý, keď lockdown nie je. Teda ako dochádzali do práce za normálnych podmienok pred pandémiou.

Druhou oblasťou je otázka zamestnania, keď sa najmä SZČO a podnikatelia pýtajú, čo uviesť. V tomto prípade je potrebné uviesť reálne povolanie, ktoré osoba vykonáva. "To znamená, že ste murár, účtovník, opatrovateľ atď. To isté platí pri podnikateľoch – každý konateľ má nejaké povolanie. Je obchodník, marketér, právnik, účtovník," vysvetlila s tým, že ľudia nemajú uvádzať to, že sú podnikatelia či SZČO.

"Obyvatelia často smerujú svoje otázky, či nestačí, že niekoho si uviedli vo formulári oni – nie nestačí. Sčítať sa má každý," uviedla Stauder s tým, že ďalšia podstatná oblasť sa týka toho, že sčítať sa v zmysle zákona má každý obyvateľ samostatne. Čiže manžel aj manželka použitím svojho rodného čísla alebo občianskeho preukazu, zákonný zástupca detí použitím ich rodných čísel. Hovorkyňa tiež informovala, že už je sčítaných viac ako polovica všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, konkrétne 53 percent. "Úspešne sme sa prehupli do druhej polovice," uviedla.