Exminister Peter Žiga a Norbert Bödör za jedným stolom! Čo riešili s funkcionárom NAKA?

Len pred pár týždňami zasahovali v bratislavskom hoteli Aston elitní policajti NAKA. Kukláči prehľadávali kancelárie firmy Taper, ktorá patrí aj exministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi. No práve v priestoroch, ktoré policajti prehľadávali, sa pred pár rokmi odohralo nevídané stretnutie, ktorého sa zúčastnil aj bývalý topfunkcionár NAKA Bernard Slobodník. Ten je dnes kľúčovým svedkom vo viacerých kauzách.

Slobodník vyšetrovateľom opísal vskutku zaujímavé stretnutie. Mali sa na ňom zúčastniť obvinený podnikateľ Norbert Bödör, exminister životného prostredia Peter Žiga, policajt Marián Kučerka aj Slobodník. Stretnutie mal sprostredkovať dnes väzobne stíhaný bývalý policajný prezident Tibor Gašpar.

"V deň stretnutia mi pán Gašpar uviedol, že máme ísť na určitú hodinu, myslím, že to bolo doobeda, do hotela Aston v Bratislave. Mali sme ísť do dvora k zadnému vchodu... Vtedy mi uviedol, že tam bude aj pán minister Žiga. Prišli sme služobným motorovým vozidlom na určenú adresu, pri zadnom vchode nás čakal pán Bödör, neviem, či aj s vodičom, to si presne nepamätám. Vyšli sme výťahom na tretie alebo štvrté poschodie tohto hotela. Na ľavej strane chodby boli presklené dvere, ktoré nám otvoril a vstúpili sme do takej kancelárie, zasadačkovo zariadenej, kde usadili mňa, pána Kučerku a Bödör sa kamarátsky zvítal s pánom ministrom Žigom," vypovedal Slobodník. Peter Žiga im mal na stretnutí povedať, že neverí tomu, že by bol Štefan Žiga schopný páchať trestnú činnosť a že by jeho firma bola zapletená v nejakom daňovom podvode. Stretnutie trvalo asi hodinu.

Bernard Slobodník prvýkrát prehovoril pred novinármi

50-tisíc od Bödöra

Prešiel nejaký čas od stretnutia v hoteli Aston, keď sa Slobodníkovi opäť ozval Tibor Gašpar. Ten ho mal poslať do Nitry, kde sídli firma Bonul, ktorá patrí Bödörovcom. "Tam v kancelárii, kde sedel pán Bödör, nevylučujem, že tam bol aj niekto iný, nepamätám si, mi odovzdal 50-tisíc eur za to, aby sme podľa možností pomohli v tejto veci pánovi Štefanovi Žigovi, pričom mi zdôraznil, že polovicu tejto sumy mám dať pánovi Kučerkovi, či povedal vyšetrovateľovi, s ktorým bol vtedy alebo povedal meno, to neviem, ale že mu mám dať polovicu," opisoval stretnutie v Bonule Slobodník.

Slobodník polovicu sumy teda odovzdal Kučerkovi, ktorý si ich zobral. "Ďalej som sa o prípad nezaujímal, z času na čas som sa po určitej dobe opýtal, ako to stojí, viem, že ten spis sa dlhodobo predlžoval a keď som sa opýtal na Štefana Žigu, tak mi bolo odpovedané pánom Kučerkom, že to je v poriadku," povedal Slobodník.

Slobodník sa podľa vlastných slov neskôr aj bližšie spoznal so Štefanom Žigom, stretávali sa na káve a mali priateľský vzťah. Bývalý topfunkcionár opísal aj to, ako Štefan Žiga po ňom posielal vianočné darčeky pánovi Kučerkovi. Išlo o 1500 až 2000 eur. "To, aby si niečo kúpil k Vianociam," uviedol Slobodník.

Slobodníkovi sa ale také sumy neušli. "My sme mali priateľský vzťah. Mne kúpil drahú fľašku alebo hodinky za asi 1500 – 2000 eur, to sú z tých najlacnejších. Ja som sa potešil takýmto veciam, nechcel som od neho žiadne peniaze," vysvetlil Slobodník.

Topky.sk v súvislosti s výpoveďou korunného svedka Bernarda Slobodníka o stretnutí exministra Petra Žigu a Norberta Bödöra v hoteli Aston oslovili samotného poslanca. Ten však svoj telefón nezdvíhal. V prípade, že sa nám podarí získať jeho rekciu, budeme článok aktualizovať.

Obvinenie pre podvody s vratkami

Spoločnosti Taper bolo v roku 2018 ako právnickej osobe vznesené obvinenie z podvodov s vratkami DPH. Vyšetrovanie podozrení spojených s vratkami DPH malo aj trestnoprávne pokračovanie. Prípad vtedy dozoroval špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Všetko skončilo bez konkrétnych výsledkov. Kováčik sa stal známym ako „pán 61:0“, ktorý až do roku 2020 nepodal ani jednu obžalobu, hoci mal pridelené desiatky prípadov.

Dušan Kováčik je dnes pre obvinenia zo spolupráce so zločineckou skupinou stíhaný väzobne. Na prípade pracoval aj vtedajší šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. A práve on po akcii BOŽIE MLYNY, pri ktorej ho zadržali, začal vypovedať aj k spomínanej kauze Taper. Petra Žigu v tejto súvislosti nezadržali.