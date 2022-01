Expolicajt Marián Kučerka, obžalovaný z prijímania úplatkov, sa cíti nevinný

Marián Kučerka je obžalovaný za prijatie úplatku vo výške 25.000 eur od nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra prostredníctvom bývalého riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernarda Slobodníka za to, že pomôže synovcovi exministra hospodárstva Petra Žigu. V druhom skutku sa mu kladie za vinu, že prijal úplatok vo výške 200.000 eur od bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa.

Obžalovaný v úvode hlavného pojednávania urobil vyhlásenie, že je nevinný. Uviedol, že chce a bude vypovedať, ale až po výsluchoch Bernarda Slobodníka, ako aj Ľudovíta Makóa. Podľa neho práve títo svedkovia mali počas prípravného konania účelovo meniť výpovede.

„Účelovo menili výpovede v závislosti od toho, ako kto vypovedal, preto sa rozhodol, že bude vypovedať až po ich svedeckých výpovediach. Za dôležitú považujem skutočnosť, že dnes bola prečítaná zápisnica z prípravného konania kľúčového svedka Františka Böhma (zosnulého – pozn.), ktorý jednoznačne uviedol, že finančné prostriedky, ktoré mali slúžiť ako úplatok, boli pre Bernarda Slobodníka On sám ich sprostredkoval a prevzal ich Ľudovít Makó. Ten ich odovzdal môjmu klientovi pre Bernarda Slobodníka,“ konštatovala právna zástupkyňa obžalovaného Ingrid Zlochová.

Hoci na základe požiadavky klienta oslovila prokurátora, aké by boli podmienky uzavretia dohody o vine a treste, stretnutie sa neuskutočnilo. Ten sa v utorok vyslovil, že by mu navrhol trest odňatia slobody na šesť rokov a osem mesiacov a prepadnutie majetku. Vzhľadom na to, že Marián Kučerka urobil vyhlásenie, že sa cíti byť nevinný, podmienky na uzavretie dohody padli.

Mariána Kučerku zadržali v rámci policajnej akcie Judáš. Počas nej zadržali aj bývalého a zosnulého policajného prezidenta Milana Lučanského a ďalších vysokopostavených policajných funkcionárov. Bol obvinený aj v rámci policajnej akcie Očistec.