AKTUÁLNE Elitní policajti opäť v akcii! VIDEO NAKA zasahuje vo firme exministra Petra Žigu

Krátko pred ôsmou hodinou prišli kukláči k bratislavskému hotelu Aston, kde sídli spoločnosť Taper. Tá je rodinným podnikom Žigovcov. Exmister Peter Žiga vo firme pôsobí od roku 2006. Postupne sa táto spoločnosť stala najväčším obchodníkom s drevom na trhu. Na kauzu Žigovej spoločnosti Taper upozornili média v roku 2017. Štátni kontrolóri vtedy našli nezrovnalosti v účtovníctve firmy smeráckeho ministra hospodárstva.

Zdroj: Ivan Mego

Podľa vyšetrovania daniarov sa však v rokoch 2014 a 2015 stala spoločnosť Taper súčasťou podozrivého toku drevnej hmoty. Takéto drevo musí mať vlastnú ciachu, ktorou sa dokazuje jeho legálne vyťaženie a manipulácia s ním. Taperu však drevo dodávala spoločnosť Accipiter, ktorá vlastnú ciachu pridelenú nemala. A tak Accipiter používal na označenie pôvodu dreva ciachu firmy Woodcraft & Co, ktorá patrí k najväčším dlžníkom štátnych lesov.

Zdroj: Ivan Mego

Zdroj: Ivan Mego

Accipiter mal podľa faktúr, drevnú hmotu nakupovať od štyroch iných spoločností. Tieto firmy však v skutočnosti nikdy s drevom neobchodovali. Spomínané spoločnosti neskôr zanikli zlučovaním. Do svojho zániku však urobili miliónové obchody, na základe ktorých ich odberateľom vznikali odpočty DPH, zatiaľ čo samotné spoločnosti odviedli do Štátnej pokladnice len minimálnu daň. Firma Taper, v ktorej zostal exminister po vstupe do politiky spoločníkom, podľa týždenníka Trend vznikol dlh na daniach 340-tisíc eur a Žigovcom hrozilo, že budú musieť dlh doplatiť.

Exminister Peter Žiga Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Obvinenie pre podvody s vratkami

Spoločnosti Taper bolo v roku 2018 ako právnickej osobe vznesené obvinenie z podvodov s vratkami DPH. Vyšetrovanie podozrení spojených s vratkami DPH malo aj trestnoprávne pokračovanie. Prípad vtedy dozoroval špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. Všetko skončilo bez konkrétnych výsledkov. Kováčik sa stal známym ako „pán 61:0“, ktorý až do roku 2020 nepodal ani jednu obžalobu, hoci mal pridelené desiatky prípadov.

Dušan Kováčik je dnes pre obvinenia zo spolupráce so zločineckou skupinou stíhaný väzobne. Na prípade pracoval aj vtedajší šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. A práve on po akcii BOŽIE MLYNY, pri ktorej ho zadržali, začal vypovedať aj k spomínanej kauze Taper, pre ktorú dnes ráno exministra Petra Žigu zadržali.