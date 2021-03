Ďalšia vzbura, odchod aj ďakovačky: Sputnik V je na Slovensku! Opozícia tlieska, no koalícia sa triešti

V sérii niekoľkých status Matovič vyzdvihol, aká odvaha je postaviť sa "bratislavskej kaviarni" a evidentne aj svojim koaličným partnerom. Tým, ktorí jeho rozhodnutie chápu, ďakuje. Tí, ktorí ho odsudzujú majú podľa neho dať šancu ostatným. Vakcína Sputnik V nie je registrovaná Európskou liekovou agentúrou, jej podanie na Slovensku bude teda na báze dobrovoľnosti. Medzitým stihli Sputnik V aj povoliť a plná zodpovednosť padla na ošetrujúceho lekára.

VIDEO Prvá dávka vakcín Sputnik V dorazila na Slovensko

Vakcína má byť registrovaná

Pre krajinu ako je Slovensko, je šanca na zabezpečenie vakcíny proti novému koronavírusu prostredníctvom Európskej únie oveľa lepšia, ako keby si ju mala zaobstarať sama. Povedala prezidentka Zuzana Čaputová v rozhovore pre spravodajský portál Politico. V súvislosti s možnosťou dodania ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko je prezidentka presvedčená, že občanom by sa mali ponúkať vakcíny, ktoré sú "nielen účinné, ale aj bezpečné". "Pre mňa to znamená registrované Európskou agentúrou pre lieky," skonštatovala.

Matovičov prístup je nevhodný

Účasť premiéra pri prílete ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko nepovažuje minister zahraničných vecí Ivan Korčok za vhodnú. "Ani mňa, ani nikoho z vlády totiž nenapadlo vítať vakcíny, ktoré k nám prišli z iných štátov. Mohli sme byť pri americkej, nemeckej či britsko-švédskej, ale neurobili sme to, lebo to nedáva zmysel," napísal Korčok.

Zdroj: Facebook/Ivan Korčok

Pripomenul, že nejde o pôvod vakcíny, ale o to, či je v Európskej únii riadne registrovaná. "Sputnik V stále o registráciu ani nepožiadal a preto takáto politická pozornosť práve tejto neregistrovanej vakcíne nie je namieste," dodal šéf diplomacie.

Valášek vystúpil z koalície

Poslanec Tomáš Valášek zo Za ľudí včera oznámil, že vystupuje z vládnej koalície. Urobil tak krátko po tom, ako Matovič oznámil, že Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Valášek sa od toho dištancuje a tvrdí, že ide o neoverené vakcíny. Sprostredkovať ich mal záhadný blízky Vladimír Putina.

Nakoniec dodal, že vzhľadom nato, že nemôže zastaviť Igora Matoviča, dištancuje sa od tohto nákupu a nechce, aby premiér konal v jeho mene. Preto sa rozhodol vystúpiť z vládnej koalície a vzdáva sa postu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Schválenie vakcíny a hodenie plnej zodpovednosti na ošetrujúceho lekára považuje za nehorázne aj jeho stranícka kolegyňa Jana Žitňanská. "Hodiť zodpovednosť za očkovanie NEREGISTROVANOU vakcínou Sputnik V na ošetrujúcich lekárov považujem za nehorázne. Rovnako ako doviezť ju sem poza chrbát koaličných partnerov a partnerov v EÚ," napísala na sociálnej sieti.

Premiérovo konanie je absurdné

Koaličná strana Za ľudí trvá na svojom postoji a je proti tomu, aby sa na Slovensku očkovalo neregistrovanými vakcínami. Spôsob, akým premiér privítal ruskú vakcínu Sputnik V v krajine, označila šéfka strany Veronika Remišová za absurdný.

Zdroj: Facebook/Veronika Remišová

"Nákup vakcín je v kompetencii ministra zdravotníctva a nesie za to plnú zodpovednosť, rovnako aj za prípadné následky. Je absurdné, akým spôsobom Igor Matovič vakcínu na Slovensku vítal, neurobil to pri žiadnej inej vakcíne a nevieme, či sa rovnako aktívne snaží nakúpiť aj iné schválené vakcíny. Je to obrovské sklamanie," skonštatovala Remišová.

Sputnik V by mal byť podľa SaS schválený

Strana SaS by privítala, keby bola vakcína Sputnik V pred očkovaním obyvateľov Slovenska schválená buď Európskou liekovou agentúrou (EMA) alebo by získala kladné hodnotenie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Uviedla strana na sociálnej sieti. "Je na slobodnom rozhodnutí ľudí, či sa ňou dajú zaočkovať. Zarážajúci je však spôsob, akým sem bola vakcína dopravená," dodal Šprlák.

Je to možnosť na zlepšenie pandemickej situácie, tvrdí Kollár

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) víta akúkoľvek možnosť, ktorá pomôže zlepšiť aktuálnu pandemickú situáciu. Uviedol to v reakcii na dodávku ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko. "Chápeme kritiku, že ide o neštandardné riešenie, avšak ostatné vakcíny aktuálne meškajú s dodávkami. Navyše, vakcínou Sputnik V boli už očkované tisíce ľudí vo svete, preto pevne veríme, že ľuďom, ktorí preukážu záujem o túto vakcínu, to bude umožnené aj na Slovensku," dodala Michaela Jurcová, hovorkyňa predsedu parlamentu.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Je to núdzové riešenie

Neregistrovaná ruská vakcína Sputnik V je v aktuálnej situácii núdzovým riešením. Dôležité na jej využitie je zachovanie dobrovoľnosti očkovania. V reakcii na dovoz prvej dodávky vakcíny to uviedol poslanec parlamentu a člen mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši. "V situácii, keď Európska únia nebola schopná zabezpečiť dostatok certifikovaných vakcín pre jednotlivé členské štáty a nechala to na pleciach jednotlivých národov, musíme aj my siahnuť po takýchto núdzových riešeniach, samozrejme pri zabezpečení absolútnej dobrovoľnosti všetkých, ktorí sa dajú touto vakcínou zaočkovať," skonštatoval Raši.

Nákup vakcíny je správny, podľa Smeru netreba hrať geopolitické hry

Opozičná strana Smer dodávku ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensko privítala. Pri ochrane zdravia a životov nemožno hrať akékoľvek geopolitické hry. V stanovisku to uviedol Ján Mažgút, hovorca strany. "Je správne, že tí ľudia, ktorí sa chcú dať dobrovoľne zaočkovať, budú mať možnosť výberu vakcíny. Smer-SD je presvedčený, že opakovaným nátlakom prispel k dnešnej dodávke Sputnika V a ďakuje ruskej strane za pružnosť," spresnil Mažgút. Pripomenul, že strana od začiatku podporovala nákup vakcíny.

Zabezpečenie vakcíny Sputnik V je dobrým krokom

Mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) víta krok vlády zabezpečiť pre krajinu očkovaciu látku Sputnik V. "Sme radi, že predseda vlády pochopil naliehavosť dovozu tejto látky a skontaktoval sa s príslušným ministrom Denisom Manturovom. Pracovali sme na tom štyri týždne. V strane SNS máme zadosťučinenie, že sa oplatilo budovať osobné vzťahy," reagovala SNS. Na nich podľa ich slov strana pracovala štyri roky v obchodnej aj politickej rovine. Strana SNS v pondelok uviedla, že na Slovensko by sa mali doviezť dodávky vakcíny Sputnik V.