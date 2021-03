Nový minister zdravotníctva má postupovať podľa odporúčaní odborníkov, hovorí Raši

BRATISLAVA - Nový minister zdravotníctva by mal postupovať podľa odporúčaní odborníkov, jeho rozhodnutia by mali byť rešpektované a malo by ísť o krízového manažéra. V diskusnej relácii TA3 V politike to vyhlásil nezaradený poslanec a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová skonštatovala, že rezort zdravotníctva patrí OĽANO. Potvrdila, že exministrovi Marekovi Krajčímu (OĽANO) v decembri neprešiel návrh na sprísnenie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu aj preto, že ho nepodporili ministri za OĽANO. Štátna povinná karanténa je podľa nej v hre. Chcú ju pripraviť čo najefektívnejšie.

Raši tvrdí, že je potrebné vziať predsedovi vlády Igorovi Matovičovi (OĽANO) kompetenciu zasahovať do opatrení. Remišová ozrejmila, že ministerky strany Za ľudí podporili uznesenie Krajčího na zasadnutí vlády v decembri 2020. Navrhovali podľa nej aj zatvorenie hotelov. "Zo 16 ministrov máme dvoch členov, čiže bež ministrov OĽANO nič nemôže prejsť a nič sa nemôže zablokovať. Počty nepustia," povedala Remišová s tým, že Krajčího v sprísňovaní opatrení nepodporili samotní ministri OĽANO.

Štátna karanténa nie je podľa Remišovej jednoduchá vec. Dodala, že minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) rokuje s hotelmi, aby mali ľudia pri štátnej karanténe na výber z viacerých možností. Tvrdí tiež, že pri návrate zo zahraničia musí ísť každý človek do domácej izolácie. "To platí a to funguje," vyhlásila. Štátna povinná karanténa je podľa nej v hre. "Budeme sa to snažiť urobiť tak, aby to bolo čo najefektívnejšie," dodala. V súvislosti s aplikáciou eKaranténa Remišová povedala, že nemôžeme cez mobily monitorovať pohyb občana a tento pohyb niekde hlásiť.

Raši Remišovej vyčítal, že na jar minulého roka prezentovali aplikáciu, o ktorej teraz vicepremiérka hovorí, že sa nemôže využívať. Pôvodná aplikácia bola podľa Remišovej založená na princípe samokontroly a nie je to nástroj, ktorý by monitoroval a hlásil pohyb. Všetko úsilie treba teraz podľa Remišovej vložiť do očkovania a v prvom rade treba zaočkovať starších a chorých ľudí. Raši zase vyčíta chaos v očkovacej stratégii a kritizuje aj nákup antigénových testov.