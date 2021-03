AKTUÁLNE V koalícii to opäť vrie, Valášek sa kvôli Sputniku rozhodol pre odchod

Valášek tvrdí, že premiér Igor Matovič sa namiesto vyvodenia zodpovednosti a nápravy v boji proti pandémii "uprel na zháňanie neoverenej ruskej vakcíny". Ďalej uviedol, že ide o „krok, ktorý popri riziku podkopania dôvery občanov v proces očkovania predstavuje ešte aj pľuvanec našim európskym partnerom. Veď Igor Matovič nie je jediný, komu napadlo vykryť nedostatky vakcín Sputnikom. Ale normálne krajiny ako Nemecko či Rakúsko sa z úcty k zdraviu vlastných občanov a spoločnej európskej dohode rozhodli neurobiť tak bez súhlasu Európskej liekovej agentúry,“ napísal.

Valášek tvrdí, že Slovensko si zatiaľ nemôže byť isté, že nejde do hazardu spolu s Maďarskom. Zatiaľ nikto nevie, či vakcína nie je nebezpečná. Zároveň skritizoval predsedu vlády Igora Matoviča a jeho rok po voľbách. Vláda, ktorá vznikla, mala po rokoch Ficovho a Dankovho „koketovania s extrémami európskej politiky“ navrátiť túto krajinu medzi rešpektované krajiny Západu. Na tento cieľ sa však podľa neho zabudlo.

„Vstúpil som do tejto koalície s cieľom pomôcť urobiť zo Slovenska ešte váženejšieho hráča v Európe a vo svete. Preto som kandidoval do parlamentu, a preto som sa uchádzal o post predsedu Výboru pre európske záležitosti,“ povedal Valášek s tým, že je hrdý na drobné úspechy, hlavne v kvalite parlamentnej diskusie o cieľoch Slovenska v EÚ.

Jeho úspechy však podľa jeho slov neboli dostatočne veľké, aby prekryli zlyhania koalície. S postupom vlády v boji proti pandémii má zásadný problém. „Ľudia umierajú a strácajú dôveru, že vláda vie, čo robí, a že ich vie vyviesť z tejto krízy. Preto som otvorene povedal, že minister zdravotníctva by mal odísť a jeho miesto by mal prebrať profesionál. Lebo pre normálnu vládu by malo byť neprijateľné, že rok od začiatku pandémie minister nemá poriadne rozchodené tak základné veci ako trasovanie nakazených.“

Nakoniec dodal, že vzhľadom nato, že nemôže zastaviť Igora Matoviča, dištancuje sa od tohto nákupu a nechce, aby premiér konal v jeho mene. Preto sa rozhodol vystúpiť z vládnej koalície a vzdáva sa postu Výboru NR SR pre európske záležitosti.