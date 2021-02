Ministerstvo vnútra plánuje 200 miliónov z fondu obnovy využiť na boj proti korupcii i políciu

Roman Mikulec

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

BRATISLAVA - Financie z fondu obnovy by mali smerovať aj na protikorupčné opatrenia, modernizáciu krízového riadenia, zefektívnenie finančného vyšetrovania či modernizáciu polície. Ministerstvo vnútra (MV) SR na realizáciu daných cieľov predbežne ráta so sumou 200 miliónov eur. Potvrdil to tlačový odbor ministerstva.