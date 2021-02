Tvrdé slová Slovenskej lekárskej komory: Boj s KORONAVÍRUSOM sa musí začať ešte pred bránami nemocníc

"Vzhľadom na objavenie sa nových, nebezpečných mutácií koronavírusu v zahraničí je potrebné v prvom rade uzavrieť hranice – vzdušné i pozemné - a zaviesť povinnú štátnu karanténu pre všetkých ľudí prichádzajúcich na Slovensko," povedal Kollár s tým, že sa na tento účel majú využiť voľné ubytovacie kapacity aj s ich gastroprevádzkami.

Komora žiada, aby sa znížila administratívna záťaž lekárov vypisovaním potvrdení o práceneschopnosti pre tých, ktorí prišli do kontaktu s chorým a nemajú žiadne prejavy ochorenia. Od kompetentných chce, aby správne a rovnako informovali pacientov a zamestnávateľov, alebo aby nezaťažovali lekárov žiadosťami o nezmyselné potvrdenia o prekonaní ochorenia. "Pre zefektívnenie práce ambulantných lekárov navrhujeme zaobstaranie oxymetrov pre účely kontroly pacienta, liečeného v domácich podmienkach," povedal šéf SLK.

Zmysel vidí aj v zamedzení komunitného šírenia v krajine. Zintenzívniť by sa podľa lekárskej komory malo cielené testovanie PCR testami, pokračovať by sa malo v dôslednom trasovaní kontaktov. Štátna karanténa by mala byť dostupná všetkým pozitívne testovaným, ktorí by do nej chceli nastúpiť. Zrušiť by sa podľa komory mala aj výnimka hlavného hygienika SR, ktorá umožňuje, že infikovaný pacient novým koronavírusom môže ísť na nákup. O osamelých ľudí s ochorením COVID-19 by sa mala podľa jej názoru postarať samospráva, prípadne štátna karanténa.

SLK navrhuje tiež zriadiť lokálne pandemické komisie na miestnej úrovni. Prostredníctvom nich by sa malo zabezpečiť dôsledné dodržiavanie všetkých vyhlásených protiepidemických opatrení. Navrhuje tiež zrýchlenie očkovania, vakcíny by sa mali zabezpečiť "všetkými možnými prostriedkami". "Je to jediné definitívne riešenie, ako poraziť koronavírus, znížiť počty mŕtvych aj novoinfikovaných," uviedla SLK.