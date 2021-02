Veľké stretnutie u Čaputovej: VIDEO Padli slová o výmene Krajčího! Hlasovanie o núdzovom stave bude tesné

Situácia na Slovensku je podľa prezidentky "veľmi vážna". V počte úmrtí na ochorenie COVID-19 aj v počte hospitalizovaných je Slovensko v súčasnosti na prvom mieste vo svete. V Prezidentskom paláci sa preto budú spoločne zaoberať reflexiou tejto situácie z vnútropolitického aj epidemiologického pohľadu. Stretnutie bude mať pracovný charakter.

Predseda Boris Kollár na úvod uviedol, že lídri štyroch koaličných strán sa bavili o výmene Mareka Krajčího. "Nebavili sme sa o tom na koaličnej rade, ale ako štyria lídri," povedal Kollár. "To je na pleciach pána premiéra. Keď sa rozhodne, že áno, tak áno, keď nie, tak nie," reagoval na to, či dôjde k výmene Krajčího.

Krátko po pol jedenástej začalo strenutie troch najvyšších ústavných činiteľov. Boris Kollár uviedol, že hlasovanie o núdzovom stave bude tesné. "Je vysoká pravdepodobnosť, že nebudeme mať dostatok poslancov. Toľko je chorých a v karanténe, že to vyzerá na tesno," povedal Kollár. Dodal, že ak nebude dostatočný počet poslancov, tak budú musieť vymyslieť plán B.

Matovič sa obul do odborníkov

Už nekonečné mesiace sa Slovensko trápi s pandémiou nového koronavírusu, ktorý okrem iného ešte navyše aj zmutoval. Krajina sa ponára v smutných rekordoch počtu mŕtvych a hospitalizovaných pacientov v nemocniciach. Matovič uviedol, že súčasná situácia je alarmujúca, premiér sa má dnes za okruhlým stolom stretnút s vedcami a odborníkmi - epidemiológmi, infektológmi a analytikmi.

Po viac ako dvoch mesiacoch lockdownu, zákazu vychádzania či COVID automatu na tom stále nie sme dobre a počet hospitalizovaných stále stúpa. "Pre mňa osobne aj vzhľadom na výzvy rôznych ľudí, napríklad aj pani prezidentky, tak od polovičky decembra som sa rozhodol, že to bude na vedcoch. Ak vedci navrhli lockdown, prijali sme ho. Následne sme prijali ešte tvrdší lockdown. Ten tiež nezabral. A keď povedali vedci, že potrebujeme covid automat, tak prešli sme aj na ten. Napriek tomu, počty nám stále rastú. Tým chcem povedať, že 7 a pol týždňa je Slovensko v rukách odborníkov a vedcov," tvrdí premiér, že napriek tomu nie je vidieť zásadný rozdiel.

"Preto som sa zajtra rozhodol zorganizovať širší stôl tu na Úrade vlády. Chcem pozvať všetky skupiny vedcov. Zajtra som sa rozhodol spojiť všetky tieto skupiny a všetkých, ktorí sa vyznajú, aby si sadli a rozprávali sa o tom ako ďalej, lebo ak pôjdeme ďalej touto cestou, tak nám budú počty len rásť a rásť," konštatuje predseda vlády Matovič.

Žiadosť Krajčímu

Prezidentka sa vzhľadom na vážnu epidemickú situáciu obrátila listom na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího. Požaduje od neho zabezpečenie sekvenovania vzoriek a riešenie ohodnotenia zdravotníckeho personálu. Prezidentka v liste žiada, aby ministerstvo na základe odporúčaní vedcov, ktoré formulovali na minulotýždňovom stretnutí v Prezidentskom paláci, zabezpečilo analýzu pozitívnych vzoriek na výskyt nových mutácií koronavírusu (tzv. sekvenovanie).

"Nutne potrebujeme vedieť, ako na tom sme. Musíme vedieť, s akými nebezpečnými mutáciami vírusu sme aktuálne konfrontovaní a aký výrazný je ich výskyt," napísala s tým, že informácie o výskyte nových mutácií vírusu považuje za kľúčové pre ďalšie rozhodovanie o pandemických opatreniach do budúcna.

Hlava štátu zároveň uviedla, že je dôležité stabilizovať zdravotnícky personál, finančne ho motivovať a zabrániť tak odlivu zdravotníkov do zahraničia po skončení pandémie. "Veľmi si vážim, že zdravotníci aj napriek ťažkým podmienkam a absolútnemu preťaženiu vykonávajú svoje povolanie s veľkou obetavosťou. Uvedomujem si však, že sú už vyčerpaní a mnohí z nich aj demotivovaní či frustrovaní," uviedla.

Premiér stojí za Krajčím

Premiér Matovič stojí za ministrom zdravotníctva. Odvolaní by podľa predsedu vlády mali byť skôr ministri, ktorí volali po otváraní obchodov i reštaurácií, blokovali nákupy antigénových testov na ochorenie COVID-19, či bránili zavedeniu prísnejšieho lockdownu. Krajčí je podľa premiéra zástanca striktnejších opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. "On bol ten, čo sa snažil prehovoriť do duše iným ministrom. Na tej istej vláde však boli ľudia, ktorí hovorili, nie, otvorme reštaurácie a obchody," skonštatoval Matovič na pondelkovej tlačovej konferencii.