Predĺži sa núdzový stav? Poslanci čoskoro rozhodnú: Sulík hovoril s premiérom, Krajniak nevidí problém

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu sa v stredu 24. februára zídu od 13.00 h na schôdzi, na ktorej majú rozhodnúť o odsúhlasení predĺženia núdzového stavu. Ak by parlament neodsúhlasil predĺženie núdzového stavu, prestal by platiť okamžite. Minister hospodárstva Richard Sulík sa už predtým vyjadril, že nevie premiérovi garantovať súhlas všetkých poslancov SaS. Minister práce Milan Krajniak nevidí problém v tom, aby sa núdzový stav nepredĺžil.

Na základe novelizovanej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní. Vláda začiatkom mesiaca rozhodla o tom, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára o ďalších 40 dní, teda do polovice marca.

Rokovať majú poslanecké kluby

O podpore predĺženia mali rokovať koaličné poslanecké kluby. Predstavitelia SaS a Za ľudí uviedli, že tému majú uzavrieť v pondelok (22. 2.). "Budeme o tom rokovať na klube, čakáme dôvodovú správu a argumentáciu k predlžovaniu núdzového stavu," povedal podpredseda NR SR Juraj Šeliga. "V pondelok to uzavrieme," doplnila šéfka klubu Za ľudí Jana Žitňanská. Poslanci SaS sa dohodli na spoločnom postupe, nechceli ho konkretizovať, predstaviť ho chcú na koaličnej rade.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

O podpore predlžovania bude Sme rodina hovoriť s každým poslancom na klube. Poslanec hnutia Patrick Linhart však už avizoval, že "nezmyslené predlžovanie núdzového stavu" nepodporí. Hovorí o potrebe otvoriť maloobchody a odškodniť živnostníkov. Predsedovi klubu OĽANO Michalovi Šipošovi zatiaľ nikto z poslancov hnutia neavizoval, že by nechcel podporiť predlžovanie núdzového stavu. "Budeme mať k tomu klub, predpokladám, že deň pred schôdzou," skonštatoval. Poslanci opozičného Smeru podľa poslanca Richarda Takáča predĺženie nepodporia. Nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase si chcú počkať na jeho odôvodnenie.

Sulík nevie garantovať podporu všetkých SaS-károv

Šéf SaS Richard Sulík ešte vo štvrtok avizoval, že nevie garantovať podporu všetkých poslancov SaS. "Informoval som premiéra, že neviem garantovať všetkých poslancov SaS," povedal Sulík novinárom. Ak má NR SR schváliť núdzový stav, je podľa neho oprávnená požiadavka, aby bol dobre odôvodnený. Myslí si, že návrh prejde popoludní na vláde konsenzuálne. "Debata, ktorá je veľmi dôležitá, musí prebehnúť na pôde NR SR alebo na pôde koaličnej rady," doplnil.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Krajniak nemá informáciu, že by s tým mal byť problém

Podľa ministra práce Milana Krajniaka by s predlžovanám núdzového stavu v parlamentu nemal byť problém. Ak boli výhrady, myslí si, že sa týkali skôr konkrétnych ustanovení. "Z toho, čo mám zatiaľ ja informácie, že aj keď kládli poslanci výhrady, tak neboli principiálne, ale že majú výhrady k niektorým častiam," povedal na adresu predlžovania núdzového stavu. "Nemám informáciu, žeby s tým mal byť problém," uviedol.

"Nikto z nás nie je šťastný, že táto vlna pandémie neklesá tak rýchlo, ako by sme chceli, ale s každým poslancom v klube budeme o tom hovoriť," povedal Krajniak. V rámci poslaneckého klubu budú ešte diskutovať s poslancami, medzi nimi aj s Patrickom Linhartom (Sme rodina), ktorý avizoval, že predlžovanie núdzového stavu nepodporí.

Ak ho neodobria, prestane platiť

Ak by parlament neodsúhlasil predĺženie núdzového stavu, prestal by platiť okamžite. Pokiaľ by sa vláda napriek tomu rozhodla vyhlásiť núdzový stav nanovo, išlo by o obchádzanie ústavného zákona. Skonštatovali to ústavní právnici. Celá záležitosť by tak mohla skončiť na Ústavnom súde SR. "Pokiaľ parlament súhlas nevysloví, predĺžený núdzový stav zanikne dňom neschválenia vládneho návrhu na jeho vyslovenie," uviedol Vincent Bujňák z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave. Ak by vláda po nesúhlase parlamentom chcela okamžite vyhlásiť núdzový stav v tej istej veci nanovo, popieralo by to logiku vzájomných bŕzd a protiváh deklarovanú v odsúhlasení parlamentom, myslí si docent ústavného práva z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Kamil Baraník.

V prípade, že by vláda vyhlásila núdzový stav nanovo pre rovnaké dôvody a ešte by neuplynulo 90 dní, opäť by to musel odsúhlasiť parlament. "Ústavnú úpravu nemôžeme interpretovať tak, že ak Národná rada súhlas nevysloví, vláda potom môže vždy na druhý deň vyhlásiť núdzový stav nanovo, a cez takýto kolobeh hlasovaní bude vedieť núdzový stav udržiavať," upozornil Bujňák. Išlo by podľa neho o obchádzanie ústavného zákona, pričom nápravu by vedel zabezpečiť Ústavný súd.

Zrušenie zákazu vychádzania

"V prípade nevyslovenia súhlasu s predĺžením núdzového stavu by vláda nemala hľadať spôsob, akým obísť nesúhlas parlamentu, ale spôsob, akým pandemickú situáciu riešiť nástrojmi, ktoré má k dispozícii aj mimo núdzového stavu, napríklad prostredníctvom opatrení Úradu verejného zdravotníctva," uviedol poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS).

V prípade skončenia núdzového stavu by sa zrušil aj zákaz vychádzania. "Nemohlo by sa zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať a rovnako by sa nemohla uložiť pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti alebo poskytovania sociálnych služieb," ozrejmil Bujňák. Zároveň by tieto povinnosti a zákazy nemohli byť podľa neho uložené iba samotným Úradom verejného zdravotníctva formou vyhlášky, pretože takýto postup by sa priečil ústave.

Núdzový stav

Vláda začiatkom mesiaca rozhodla o tom, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára, odobriť to ešte musí parlament. Predbežný termín schôdze, na ktorom majú poslanci odsúhlasiť predĺženie, je 24. február. Vláda v zdôvodnení návrhu argumentuje, že opätovné predĺženie núdzového stavu si vyžiadala epidemiologická situácia i prognóza jej vývoja. "Súčasný stav potvrdzuje, že rozhodnutie vlády SR o opätovnom predĺžení núdzového stavu je nesvojvoľné, je racionálne a je dôvodné," uviedli predkladatelia. Poukázali na to, že ak by k prolongácii núdzového stavu nedošlo, viedlo by to k násobeniu počtu infekcií.

Zároveň kabinet uisťuje, že si je vedomý svojho záväzku neustále preverovať a vyhodnocovať potrebu ponechania prijatých obmedzení základných práv a slobôd v platnosti. Vláda pri predĺžení núdzového stavu využila možnosť, ktorú jej dáva novelizovaný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Legislatíva umožňuje vláde opakovane predlžovať núdzový stav, najviac o 40 dní. Schváliť to však musí aj parlament, najneskôr do 20 dní. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike.