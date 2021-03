KORONAVÍRUS Zemanovej výrok o senioroch má dohru: Takto sa všetkým ospravedlňovala

BRATISLAVA - Predsedníčka klubu SaS v Národnej rade Anna Zemanová má za sebou víkendovú diskusiu vo verejnoprávnom rozhlase, no nedá sa povedať, že by sa jej vydarila presne podľa jej predstáv. Zemanová sa totiž pomerne nešťastne vyjadrila na adresu seniorov, pričom sama má 61 rokov. Za výklad svojho výroku sa musela teraz ospravedlniť.

Anna Zemanová bola hosťkou v relácii Sobotné dialógy v RTVS spolu s nezaradeným Erikom Tomášom. Hoci sa ich názory na seniorov líšili, v istej chvíli prišla Zemanová so svojou formuláciou očkovacej stratégie seniorov, a to nemala robiť. "Tá očkovacia stratégia je nejakým spôsobom nastavená, ľudia nad 65 rokov sú väčšinou už v dôchodkovom veku, čiže nevytvárajú tú ekonomickú hodnotu pre chod štátu. Bez ekonomiky a bez toho, aby sa mohlo vyrábať, aby pekári mohli piecť, proste bez peňazí to nejde,“ povedala poslankyňa, ktorej hlavná náplň je zelená a ekologická politika.

Zemanová týmto výrokom vysvetľovala, prečo sú seniori zaradení až do 8. fázy očkovania. Počas minulého víkendu sa navyše očkovacia stratégia mierne zmenila. Očkovať sa budú môcť už aj predavači, sprievodcovia, autobusári či taxikári, ktorí majú nad 18 rokov.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Sebareflexia prišla čoskoro

Netrvalo však dlho a po tomto výroku sa na Zemanovej hlavu zniesla kritika viacerých vrstiev obyvateľstva, pochopiteľne aj seniorov. Viacerí totiž aj v ich vysokom veku aktívne pracujú, lebo nemajú inú možnosť.

Prakticky hneď v neskorý večer toho istého dňa, kedy Zemanová v diskusii vystúpila, si vstúpila do svedomia a na sociálnej sieti všetko uviedla na pravú mieru. "Mrzí ma, že formulácia mojej myšlienky v relácii Sobotné dialógy ohľadom očkovania seniorov vyznela necitlivo, a tak došlo k nepochopeniu. Hlboko sa ospravedlňujem tým, ktorých som sa svojím nejasným vyjadrením dotkla. Všetkých ľudí si vážim rovnako,“ vyhlásila Zemanová.