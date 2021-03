KORONAVÍRUS Saková sa rok od prvej infekcie pustila do vlády: Spomenula aj Matovičove nevestičky!

Saková spomína na prvé prípady z marca 2020. "Takto pred rokom sme s vtedajším premiérom Peter Pellegrini sedeli v zasadacej miestnosti, kde obvykle rokuje vláda. Radili sme sa, ako ideme postupovať, aby sme ochránili životy ľudí na Slovensku," píše exministerka vnútra.

Archívne VIDEO expremiéra Pellegriniho, ktorý oznámil prvý prípad koronavírusu na Slovensku:

Keď sa objavil prvý prípad

Saková plynule prešla k 6. marcu, kedy sa objavila prvá infekcia. "Vedela som, že to prinesie množstvo obmedzení a zmien v našich životoch. No priznám sa, že to bude mať takýto fatálny dopad na život každého, nikto z nás nepredpokladal. Všetko toto sa odohrávalo už po parlamentných voľbách a boli sme vyzývaní zo strany súčasného premiéra, že máme už len kúriť a svietiť, kým prídu "noví spasitelia". Ani na okamih nás však nenapadlo nepostaviť sa problému tvárou v tvár," tvrdí Saková.

Zdroj: Topky/Maarty

Saková prvé úspechy nepripísala vláde Igora Matoviča, ale Petrovi Pellegrinimu. "To, že opatrenia, ktoré prijala vláda pod vedením Petra Pellegriniho boli správne a výborne načasované, potvrdil priebeh prvej vlny pandémie. Boli sme svetoví premianti, mali sme minimálny počet nakazených, minimálny počet úmrtí a situáciu v nemocniciach absolútne pod kontrolou. Nová vláda žiadne z týchto opatrení nezrušila a pokračovala v nastavených procesoch," vyhlásila exministerka.

Matovič podľa nej zlyhal pri druhej vlne a spomenula aj citáciu o nevestičkách

Podľa bývalej šéfky rezortu vnútra zlyhal aktuálny premiér Matovič pri druhej vlne, ktroá prišla po lete. "No žiaľ, u nás sa príprava na druhú vlnu ani nezačala. Práve naopak. September priniesol prvé nezhody odborníkov s politickým vedením tejto krajiny. Všetko ilustruje pamätná veta premiéra: "Nevestičky dobre bude". A posledné mesiace sú dôsledkom podcenenia celej situácie a neprofesionálnych krokov a rozhodnutí vlády v boji s pandémiou," myslí si Saková.

Kvôli chybám v oblasti pandémie podľa nej nevyhnutne prišli aj defekty ekonomické. "Nefungujúca ekonomická pomoc spôsobuje zúfalosť v takmer každej slovenskej domácnosti. Sme opäť premiantmi na svete, ale žiaľ z opačnej strany. A najmä - všetci sa bojíme, čo nám prinesú najbližšie mesiace a nevidíme žiadne svetlo na konci tunela. Je nám smutno. Neprofesionáli, ktorí riadia našu krajinu, neprinášajú ani po opätovných výzvach občanov riešenia na nasledujúce mesiace. Priniesli iba totálnu skazu a zúfalstvo," uzavrela status Saková.