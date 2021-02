KORONAVÍRUS Remišová navrhne zmenu v očkovacej stratégii

BRATISLAVA - Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) navrhne ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) zmenu v očkovacej stratégii. Vakcínou AstraZeneca by sa podľa nej mohli očkovať aj ľudia nad 55 rokov. Odvolávajúc sa na vedecké štúdie upozornila tiež na vyššiu účinnosť druhej dávky, ak ju pacienti dostanú s väčším odstupom. Informovala o tom pred stredajším rokovaním vlády.

"Mali by sme zaočkovať starších pacientov, a to dokonca aj pred kritickou infraštruktúrou," zdôraznila Remišová. Poukázala pritom na počty starších pacientov v nemocniciach a vážnu epidemickú situáciu. V súvislosti s vakcínou Sputnik V si nemyslí, že by Slovensko malo byť testovacou krajinou. Opäť zdôraznila potrebu riadnej registrácie očkovacích látok. Existujú podľa nej ešte rezervy v aktuálnej očkovacej stratégii tak, aby sa zvýšil počet zaočkovaných.

V strane Za ľudí sú podľa nej rôzne názory na potrebu odvolania ministra Krajčího. "Nám ide o to, aby sa zlepšil manažment pandémie," podotkla Remišová. Zdôraznila potrebu poctivého trasovania a zvýšenia kapacity PCR testov.

"V súčasnosti oceňujem krok premiéra Igora Matoviča (OĽANO), ktorý si zavolal vedcov, a to aj tých, ktorí sú dlhodobo kritickí voči vláde," skonštatovala. Verí, že núdzový stav v parlamente prejde. Aplikácia eRúško je podľa Remišovej po technickej stránke hotová a pripravená pre hygienikov. Dodala však, že ide len o jeden z doplnkových nástrojov v boji proti pandémii.