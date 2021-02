KORONAVÍRUS Krajčí by opatrenia neuvoľňoval: Sputnikom by sa mohlo očkovať v rámci jeho testovania

Tlačová konferencia Mareka Krajčího o aktuálnej epidemiologickej situácii:

Okrem hospitalizácií stúpol aj počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii z 337 na 348. Sedemdňový priemer vykonaných testov je 226.903. Pozitivita vykonaných PCR testov je na úrovni 22 percent a pozitivita vykonaných antigénových testov je na úrovni jedného percenta. Krajčí dodal, že sedemdňový priemer pozitívnych PCR aj antigénových testov sa zvýšil z 4793 na 5089. V prípade PCR testov je to 2156. Zvýšil sa aj počet výjazdov zdravotnej záchrannej služby k pacientom s novým koronavírusom.

OAIM lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou sú obsadené na 85 percent. "Predpokladáme, že pozitívny efekt vakcinácie sa začne prejavovať v nasledujúcich dvoch - troch týždňoch,“ uviedol epidemiológ Pavol Jarčuška. Počet úmrtí na ochorenie či s ochorením COVID-19 je na čísle 8014. V karanténe je 1620 zdravotníckych pracovníkov.

Od budúceho týždňa stúpne počet čiernych okresov na 20

Krajina je v rámci COVID automatu celá čierna. Na Slovensku bude aj na budúci týždeň platiť štvrtý stupeň varovania podľa COVID automatu. V čiernom, teda štvrtom stupni varovania sa nachádza 20 okresov. Ide o okresy Bánovce nad Bebravou, Detva, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Ilava, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca, Rožňava, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen.

V treťom, čiže bordovom stupni varovania sa nachádza 53 ďalších okresov. Ide o okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Gelnica, Humenné, Komárno, Košice I – IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina a Zlaté Moravce.

V druhom, červenom stupni varovania sa nachádza šesť okresov. Ide o okresy Kežmarok, Námestovo, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Tvrdošín.

Vakcínou Sputnik V by sa mohlo očkovať v rámci testovania

Ruská vakcína Sputnik V by sa na Slovensku mohla podávať záujemcom v rámci tretej fázy jej klinického testovania. V utorok to pripustil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), pokiaľ by sa vakcínu nepodarilo registrovať.

Slovensko by tiež mohlo podľa jeho slov získať 100.000 vakcín od členských krajín Únie, ktoré by sme im v apríli vrátili. Avizoval tiež, že po novom by sa prioritne mohli očkovať aj predavači do 55 rokov, a to vakcínou od firmy AstraZeneca.