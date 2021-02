KORONAVÍRUS Očkovanie primátora Popradu vyvolalo otázniky: Médiám ho nabonzoval anonym!

POPRAD - Dnešná situácia je komplikovaná. Keďže Slovensko a aj ostatné štáty sužuje už takmer rok pandémia nového koronavírusu, spoločnosť začína byť ešte viac citlivejšia na rodinkárstva a podobné praktiky. Hlavne preto, že ide o zdravie. Práve niečo nelichotivé sa dnes prihodilo aj primátorovi Popradu Antonovi Dankovi. Toho anonymný mail obvinil z toho, že bol prednostne zaočkovaný proti ochoreniu Covid-19. Ten to nepoprel.

Na prípad upozornil anonymný mail, ktorý prišiel v priebehu dneška do schránok viacerých redakcií. "Po Poprade sa hovorí, že popradský primátor Anton Danko a jeho rodina už sú zaočkovaní americkou vakcínou? Vakcináciu údajne absolvovali v popradskej nemocnici" píše anonymný človek v maile, kde uvádza meno Petra Smik. "Ak je to pravda, mohli by ste sa opýtať primátora Danka, či vie Popradčanom poradiť, ako sa dá predbehnúť v poradovniku, v ktorom čakajú tisíce rizikových ľudí a Popradčanov?" znie už sarkastická otázka v ďalšej časti mailu.

Zdroj: SITA/AP Photo/Jae C. Hong, File

Primátor dospel k priznaniu - na sociálnej sieti

Danko sa po tomto maile priznal k tomu, že zaočkovaný skutočne bol, no zďaleka vraj nie je pravda to, že bola zaočkovaná aj celá jeho rodina. Vidí však aj podozrenie v prípade rozoslania tohto mailu. "Asi je to len zhoda náhod, že po mojich otázkach na člena predsedníctva strany Za ľudí pána Majerského ohľadom vakcíny Sputnik V bol dnes médiám rozoslaný anonym," sťažuje sa na sociálnej sieti primátor Danko.

Zaregistroval sa ako dobrovoľník

"Pravda je však taká, že zaočkovaný som len ja a to len preto, že Popradská nemocnica požiadala začiatkom januára o zoznam piatich osôb z okresného úradu, mestského úradu, hasičov a polície na zaregistrovanie do pozície náhradníkov na očkovanie, ktorí budú pozvaní jedine v prípade, ak by v niektorý deň hrozilo znehodnotenie vakcíny. Tak sa aj stalo, z tohto dôvodu som bol privolaný 15. januára a zaočkovaný pár minút pred koncom pracovnej doby," vysvetľuje svoje zaočkovanie primátor.

Anton Danko Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Danko opakuje, že zaočkovaný bol len on a nie zvyšok jeho rodiny. "Okrem mňa nikto z mojej rodiny zaočkovaný nebol. Veľmi ma mrzí, že niekto sa neštíti napadnúť v rámci politického boja aj moju rodinu a klamstvo k tomu používa ako zbraň. O takýchto ľuďoch si môžete urobiť názor aj sami," uzavrel.