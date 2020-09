V popradskej nemocnici oddeľujú infikovaných od podozrivých igelitom: Ľudia si nechcú brať pozitívnych príbuzných domov

Niektorí zamestnanci popradskej nemocnice sú nespokojní s novým generálnym riaditeľom Antonom Hanušínom. Hanušína do čela Nemocnice Poprad, a.s. vymenovala nová vláda. Dnes požiadal o uvoľnenie z funkcie. Informoval o tom minister zdravotníctva Marek Krajčí s tým, že Hanušínovu žiadosť bude akceptovať.

Nespokojných pracovníkov podporil primátor mesta Anton Danko, ktorý sa zúčastní utorňajšieho protestného pochodu. Podporu personálu vyjadril aj prezident Slovenskej lekárskej komory Marián Kollár, ktorý označil atmosféru a celkovú situáciu v nemocnici za neúnosnú.

Nijaká izolácia podozrivých a infikovaných pacientov

Z nemocnice už odišlo viacero zamestnancov. Do redakcie denníka Korzár prišiel e-mail, ktorý opisuje vzniknutú situáciu v popradskej nemocnici.

Podľa jedného z nemenovaných lekárov ležia na internom oddelení vedľa iných aj pacienti s covidom-19. Vraj od nich nie sú izolovaní. „Ťažko chorí polymorbídni pacienti ležia vedľa pozitívnych. Žiadna izolácia, žiadne usmernenia, žiadne izolačné lôžka...“

Problémom má byť aj to, že v danom zdravotníckom zariadení už pomaly nemá kto slúžiť. Jeden z pracovníkov Nemocnice Poprad uviedol, že personál je v izolácii, dvaja internisti sa infikovali od pacienta a epidemiológ je na dovolenke a nemá zástupcu.

Na JIS-ke boli dokonca pacienti s podozrením na koronavírusovú infekciu vedľa seba. Oddeľoval ich len provizórny igelit.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Nemocnica pochybenia odmieta

Hovorkyňa popradskej nemocnice Sylvia Galajda tvrdí, že nemocnica postupuje tak, ako má. „Nemocnica je prvá línia pre boj s nákazou a bez ohľadu na to, či ide o Covid-19 alebo akékoľvek iné ohrozenia zdravia, dotýka sa to všetkých zamestnancov vrátane zdravotníckeho personálu. Nemocnica Poprad postupuje aj v tejto situácii v zmysle pandemického plánu, aktuálneho usmernenia hlavného hygienika a štandardnými postupmi, ktoré sú zverejnené na stránke ministerstva zdravotníctva. Aj v popradskej nemocnici tak, ako v iných slovenských či zahraničných nemocniciach, kde k tomu v súčasnej situácii dochádza, môže dôjsť k prenosu ochorenia na personál,“ povedala Korzáru Galajda. „Zmenou pandemického plánu nemocnice, ktorý presunul starostlivosť o Covid-19 suspektných alebo potvrdených pacientov do samostatného pavilónu, sa snažíme udržať čo najdlhšie prevádzku akútnej a plánovanej medicíny v hlavnom monobloku, ale v očakávaní zhoršenia epidemiologickej situácie sa ako prvá obmedzuje plánovaná ortopedická operatíva, aby sme mohli preskupiť lôžkové oddelenia tak, aby bolo možné reprofilizovať lôžka na plánovanom Covid oddelení,“ tvrdí hovorkyňa.

Rodiny si nechcú brať infikovaných do domácej karantény

Nemocnica je v prípade potreby pripravená reprofilizovať lôžka na infektologický profil. Doteraz to od regionálneho úradu verejného zdravotníctva nariadené nemala. „Triáž pacientov sa štandardne vykonáva na urgentnom príjme. Narážame na neochotu príbuzných prevziať si svojich pozitívnych pacientov, ktorí nevyžadujú hospitalizáciu, do domácej karantény. Dokonca odmietajú ich preklad na infektologické oddelenia, hoci tak konáme v súlade s nariadením hlavného hygienika. Treba si uvedomiť, že v pandemickej situácii tohto typu neexistujú zaručené riešenia v popradskej ani v iných nemocniciach, ak príde pacient napríklad s diagnózou anémie a na ďalší deň dostane teploty, pretože prišiel nakazený vírusom Covid-19.“

Zdroj: SITA/AP Photo/Hani Mohammed, File

Čo sa dialo na internom a JIS-ke?

Hovorkyňa nemocnice sa vyjadrila aj k dianiu na internom oddelení. „Na uvedenom oddelení boli prijaté stavebné úpravy, ktoré majú zabezpečiť bariérový ošetrovateľský režim pre pacientov, ktorí majú byť izolovaní až do potvrdenia infekcie. V prípade potvrdenej infekcie majú byť títo pacienti podľa usmernení hlavného hygienika preložení na infektologické oddelenie,“ povedala Galajda s tým, že nemocnica v tejto fáze pandémie nemá takýchto pacientov hospitalizovať, keďže nemala nariadenú spomenutú reprofilizáciu na infektologický profil.

Pokiaľ ide o jednotku intenzívnej starostlivosti, na ktorej boli pacienti oddelení iba provizórnym igelitom, hovorkyňa vysvetlila, že šlo núdzové krátkodobé uzavretie a utesnenie priechodu medzi dvomi priestormi. „V nich boli umiestnení suspektní pacienti, keďže do stavebného otvoru, z ktorého bol v minulosti odstránený rám dverí, nebolo možné umiestniť dvere.“

K nedostatku lekárov uviedla, že zabezpečenie zdravotníckych pracovníkov sa snažia riešiť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. „Nie je štandardom, že nemocnica má vlastného epidemiológa. Epidemiológ je 24 hodín denne k dispozícii a rieši okamžite všetky požiadavky.“

Zdroj: SITA/AP Photo/Anupam Nath

Anonymné podnety vnímajú ako kampaň, ktorá sa v nemocnici rozbehla

„Chceme dodať, že zdravotníci, ktorí idú do karantény v súvislosti so svojou prácou, majú nemocnicou dohrádzanú mzdu do 100 percent, teda netratia na PN. Zdravotníci, ktorí pracujú s Covid-19 pozitívnymi pacientmi, majú zvýšený infekčný príplatok na trojnásobok sadzby uvedenej v Zákonníku práce,“ skonštatovala Galajda. Ak sa lôžka zmenia na špecializované lôžka kvôli koronavírusu, hovorkyňa podotkla, že všetci zamestnanci podľa výšky tam odpracovaných hodín na konci pandémie dostanú dodatočnú dovolenku.

Galajda ešte pripomenula, že v druhej fáze pandémie majú byť pacienti suspektní alebo s potvrdeným koronavírusom umiestňovaní na infektologických oddeleniach.

Protestný pochod

Zamestnanci popradskej nemocnice avizovali, že vyjadria svoju nespokojnosť s novým vedením pochodom, ktorý sa uskutoční tento utorok. Pochod sa začne o 15.30 h pred nemocnicou na Zdravotníckej ulici v Poprade. Postupne sa presunie na Námestie sv. Egídia do priestoru medzi kostolmi. Zúčastní sa na ňom aj primátor mesta Anton Danko.

Personál Nemocnice Poprad spísal petíciu proti novému riaditeľovi Antonovi Hanušínovi, ktorú podpísalo vyše 500 zamestnancov. V petícii zamestnanci žiadali odchod generálneho riaditeľa, rovnako volajú po odchode členky predstavenstva. Zároveň chcú aj Hanušínov odchod z postu predsedu asociácie nemocníc, aby nemal možnosť zasahovať do práce krízovej komisie. Pokiaľ nebudú naplnené ich požiadavky, všetci sú pripravení podať hromadné výpovede. Podľa rezortu zdravotníctva má riaditeľ v súčasnosti dôveru ministra Mareka Krajčího.