Bizarný nápad Krajniaka, odborníci sú zaskočení: Myslel to vážne? Od serióznej vedy to má ďaleko

Už v úvode statusu uviedol, že je pripravený na vlnu nenávisti. Krajniak totiž prišiel s myšlienkou, že si vie predstaviť otvoriť kostoly. Vytiahol argument z 18. storočia, podľa ktorého pomohla v čase moru v Trnave modtliba. Od momentu, kedy sa ľudia modlili pri svätom obraze vraj mor skončil. Síce nemá žiadne dôkazy, ale verí, že modlitba ľuďom pomáha. Zdôrazňuje aj potrebu liturgie, lebo spoločne vypovedané slovo má ešte väčšiu moc. Odborníci nad jeho výrokmi zalamujú rukami.

Myslel to vážne?

Politoló Radoslav Štefančík nevidí dôvod na to, aby boli kostoly otvorené, ak je zatvorená väčšina obchodov a mnohí musia pracovať z domu. "Návšteva kostolov spadá do rovnakej skupiny ako obchody. Ak sa teda otvoria všetky obchody, detskú kútiky, centrá voľného času, môžu sa otvoriť aj kostoly. Ale dovtedy na to nevidím dôvod," uviedol pre Topky politológ.

Na Krajniakove slová sa dá podľa neho reagovať rôzne. "Ale najskôr si človek musí položiť otázku, či to pán minister mysleli vážne. Lenže potom si ho predstavíte oblečeného v maskáčoch, spomeniete si, ako sa na jeho ministerstve rozdeľujú granty, prípadne, akých ľudí nominoval do rôznych funkcií a potom s hrôzou precitnete, že toto zrejme žiadny žart z jeho strany nebol," konštatuje Štefančík.

Kedysi si ľudia podľa politológa mysleli o politikoch, že sú to múdri a sveta skúsení jednotlivci, ktorí dbajú o naše blaho. "Postupne si svoj názor upravili a politikov mali za skorumpovaných darebákov. Nuž a tento výrok roka sa stane možno dôvodom, prečo si ľudia začnú o politikoch myslieť, že sú blázni. A tu sa dostávame k otázke, čo je lepšie. Nechať sa okrádať príčetnými ľuďmi, alebo nechať za seba rozhodovať ľudí, pri ktorých máte pochybnosti, či sú duševne v poriadku," dodal.

Od serióznej vedy to má ďaleko

Podľa lekára Petra Sabaku, ktorý sa dlhé mesiace stará o pacientov s koronavírusom s nápadom ministra práce nesúhlasí. "Rozhodne by som neotváral kostoly. V tejto situácii je to absolútne nemysliteľné," povedal pre Topky. Čo si myslí o Krajniakovom argumente so "zázrakom" z 18. storočia či vitamínom D? "Že má od serióznej vedy 21. storočia veľmi ďaleko," dodal.

Nesúhlasí ani premiér

S prípadným otváraním kostolov v súčasnej epidemiologickej situácii nesúhlasí ani premiér Igor Matovič. "Bolo by to mimoriadne epidemiologické riziko," uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že to je jeho názor. Zároveň si nemyslí, že by to inak vnímali odborníci.

SaS je proti

SaS považuje otvorenie kostolov v momentálnej situácii za absolútne nezodpovedné. Poukázala na to, že ich navštevujú prevažne starší občania, ktorí patria do najohrozenejšej skupiny pri ochorení COVID-19. "Ale ak chce niekto otvoriť kostoly, tak rovno môžeme otvoriť aj služby a obchody," dodala.

"V tejto veci to bol osobný názor pána ministra Krajniaka, ktorý dal túto možnosť len na zváženie. V hnutí zatiaľ tento návrh nebol konzultovaný," ozrejmilo hnutie Sme rodina. Napriek tomu je podľa tlačového oddelenia hnutie jednoznačne za to, aby sme sa riadili nastaveným COVID automatom.

Strana Za ľudí si uvedomuje situáciu veriacich, no prosí ich, aby ešte vydržali. "Epidemiologická situácia je najhoršia za posledné obdobie a je mimoriadne dôležité, aby sme dodržiavali a minimalizovali sociálne kontakty, ktoré sú hlavným zdrojom šírenia nákazy," reagovala. Verí v zlepšenie situácie vďaka očkovaniu a dodržiavaniu pravidiel, aby aj odborníci mohli odporúčať postupné uvoľňovanie opatrení vrátane bohoslužieb.

Opozícia si myslí, že koalícia nemá plán

Hlas podotkol, že koalícia nielenže nemá plán, ako vyviesť Slovensko z čoraz horšej situácie, ale nevie sa poučiť ani zo svojich chýb z minulosti. "Otvorenie kostolov v novembri bolo unáhlené opatrenie Igora Matoviča, ktorým chcel demonštrovať domnelý úspech celoplošného testovania. Výsledkom jeho krokov je dnešná situácia, keď umiera 100 ľudí denne a Slovensko vedie tragické svetové rebríčky v prírastku úmrtí a počte hospitalizovaných," poznamenala strana.

Predsedníčka PS Irena Bihariová označila Krajniakov návrh za krajne nezodpovedný a nebezpečný. Minister by sa mal podľa nej viac venovať zrýchleniu a zefektívneniu pomoci zamestnancom a živnostníkom. Vláda by podľa PS mala prestať improvizovať a mala by začať využívať riešenia osvedčené v zahraničí.

Otvorme kostoly a modlime sa

Krajniak sa podal argument, prečo otvárať kostoly skôr ako obchody a kiná. "Nielen preto, že účasť na bohoslužbách je ako súčasť náboženskej slobody chránená ústavou a návšteva kina nie. Nielen preto, že zahradkárske potreby sme otvorili, lebo ide jar. Je tu ešte jeden rozdiel. Účasťou na bohoslužbách umožníme veľkej skupine ľudí na Slovensku, aby sa modlili a prosili Boha prostredníctvom liturgie nielen za seba samých, ale za všetkých ľudí na Slovensku," myslí si minister.

Vypovedané slovo má podľa Krajniaka veľkú moc. "Spoločne vypovedané slovo ešte väčšiu. V tomto prípade to budú slová prosby o pomoc a požehnanie pre ľudí na Slovensku. Asi uznáte, že je to trochu iný “žáner”, ako návšteva kina, obchodu alebo záhradkárskych potrieb," tvrdí minister, ktorý však k dispozícii nemá žiadne dáta.

Nemám dáta, ale asi sa zhodneme, že to ľuďom neškodí

Krajniakovi dokonca neprekáža ani to, že vo svojich tvrdeniach nevychádza z vedeckých dát a sám to priznáva. "Nie, nemám k dispozícii žiadnu vedeckú štúdiu a dôkazy. Asi sa ale môžeme zhodnúť na tom, že duchovná služba a modlitba ľuďom uškodiť nemôže. A vyzerá to tak, že viacerým ľuďom zjavne pomáha," píše prekvapivé riadky v statuse Krajniak.

Magická sila modlitby a príklad z 18. storočia

Pri argumantácii prečo kostoly otvoriť, vytiahol aj zázrak z 18. storočia. "Máme aj jeden overiteľný historický príklad. V roku 1710 koncom jari zasiahol mesto Trnava mor. Prvá obeť bola zaznamenaná 19. júna 1710. Nasledovali mesiace a mesiace tvrdého lockdownu, ale nepomáhali. V novembri 1710 bola Trnava stále “zavretá”, ale mor sa šíril ďalej a kosil bohatých aj chudobných. Zúfalí občania sa rozhodli v spoločnej modlitbe prosiť o pomoc Pannu Máriu. 21. novembra 1710 sa celé mesto zhromaždilo v Dóme sv. Mikuláša pri zázračnom obraze Panny Márie. Potom po modlitbách v procesii obišli námestie a Trojičný stĺp a za hlaholu všetkých zvonov v meste sa vrátili naspäť do Dómu sv. Mikuláša. A stal sa zázrak. Od toho momentu mor skončil. Od toho momentu už v Trnave nikto na mor nezomrel," zdôvodnil Krajniak.