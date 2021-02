KORONAVÍRUS Minister Krajniak otvoril kontroverznú tému: Otvorenie kostolov uprostred vrcholiacej pandémie

BRATISLAVA - Slovensko prechádza jednou z najvážnejších zdravotníckych a ekonomických kríz za posledné roky. Môže za to pandémia koronavírusu a následne aj pre ňu uzatvorené podniky a taktiež kostoly, kde by sa mohla infekcia šíriť. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ale aktuálne rozmýšľa nad skutočne bizarným nápadom sväté stánky opäť otvoriť. Ako dôvody vyťahuje pradávne dejiny, keď naše územie skľúčoval mor a veriaci sa pomodlili za jeho koniec, ktorý vraj potom naozaj prišiel!

Posledný križiak, ako sa Krajniak ešte pred vstupom do politiky často označoval, už v úvode hovorí, že je pripravený na vlnu nenávisti, ktorá sa po tomto nápade na jeho hlavu znesie. "Napriek tomu verím, že veľa ľudí bude mať záujem aj o iný uhol pohľadu na súčasnú situáciu v súvislosti s Covidom a ochranou nášho zdravia a životov," začína uvádzať svoj šokujúci nápad Krajniak.

Slovensko je na pokraji kolapsu nemocníc, no Krajniak si vie predstaviť otvárať kostoly

Minister práce pokračuje, že na ministerstve každý týždeň vyhodnocujú informácie zo zariadení sociálnych služieb, kde vraj prevažuje "duchovno". "Čoraz častejšie nás klienti a aj zamestnanci zariadení žiadajú o duchovnú službu. Pretože na vlastnej aj sprostredkovanej skúsenosti vidia, že modlitba ľuďom pomáha," pokračuje minister.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Nemám dáta, ale asi sa zhodneme, že to ľuďom neškodí

Krajniakovi dokonca neprekáža ani to, že vo svojich tvrdeniach nevychádza z vedeckých dát a sám to priznáva. "Nie, nemám k dispozícii žiadnu vedeckú štúdiu a dôkazy. Asi sa ale môžeme zhodnúť na tom, že duchovná služba a modlitba ľuďom uškodiť nemôže. A vyzerá to tak, že viacerým ľuďom zjavne pomáha," píše prekvapivé riadky v statuse Krajniak.

Minister pritom dobre vie, v akej situácii sa Slovensko nachádza. "Momentálne sme v boji s pandémiou na “náhornej plošine”. Rast sme zastavili, ale pokles nie a nie prísť. Verím, práve v takejto situácii nám modlitba môže pomôcť. Čo keby sme dovolili ľuďom, aby sa mohli za presne vymedzených podmienok zúčastniť bohoslužieb, a modlili sa za všetkých ľudí na Slovensku? Za veriacich aj neveriacich. Aby nás Boh našich otcov a dedov ochránil pred covidom a zbavil nás covidu čo najrýchlejšie. Verím, že by to pomohlo nám všetkým," myslí si minister Sme rodina.

Krajniak verí v silu modlitieb a dokonca sám viackrát zažil ich účinnosť. "Ako veriaci človek som sa vo svojom živote veľakrát presvedčil, že duchovný svet je rovnako reálny ako ten viditeľný, v ktorom žijeme. Nijako tieto svoje skúsenosti iným ľuďom nenanucujem, ale rád sa o ne podelím s tými, ktorí majú záujem. Som veľmi racionálny človek a na základe vlastných skúseností som presvedčený, že viera v Boha a rozum sa nevylučujú, ale dopĺňajú," píše Krajniak, ktorý, aby svoju teóriu potvrdil, vytiahol skutočne nečakaný príklad z pradávnej histórie.

Magická sila modlitby a príklad z 18. storočia

"Máme aj jeden overiteľný historický príklad. V roku 1710 koncom jari zasiahol mesto Trnava mor. Prvá obeť bola zaznamenaná 19. júna 1710. Nasledovali mesiace a mesiace tvrdého lockdownu, ale nepomáhali. V novembri 1710 bola Trnava stále “zavretá”, ale mor sa šíril ďalej a kosil bohatých aj chudobných. Zúfalí občania sa rozhodli v spoločnej modlitbe prosiť o pomoc Pannu Máriu. 21. novembra 1710 sa celé mesto zhromaždilo v Dóme sv. Mikuláša pri zázračnom obraze Panny Márie. Potom po modlitbách v procesii obišli námestie a Trojičný stĺp a za hlaholu všetkých zvonov v meste sa vrátili naspäť do Dómu sv. Mikuláša. A stal sa zázrak. Od toho momentu mor skončil. Od toho momentu už v Trnave nikto na mor nezomrel," akredituje svoj nápad Krajniak.