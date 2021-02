Sulík reaguje na odchod Ďuriš Nicholsonovej z SaS: Je to možno trochu prehnaná reakcia

BRATISLAVA - Odchod europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej z SaS je "možno trochu prehnaná reakcia" na konflikt v súvislosti s eurofondmi. Uviedol to v piatok šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík. Konflikt so šéfkou strany Za ľudí a vicepremiérkou Veronikou Remišovou totiž podľa Sulíka nezanechal škody, považuje ho za uzavretý, Remišovej sa ospravedlnil. Podľa Sulíka môže byť za rozhodnutím Ďuriš Nicholsonovej aj to, že dospela k záveru, že už nechce byť členkou strany. Jej rozhodnutie rešpektuje.

Sulík sa chce s Ďuriš Nicholsonovou o celej záležitosti rozprávať. Nebude ju presviedčať, aby sa do SaS vrátila. "Budem sa s ňou rozprávať, nejako to strašne lámať cez koleno nemá zmysel," reagoval s tým, že členovia majú so stranou "cítiť" a majú byť v nej spokojní. "Samozrejme, že jej odchod ma mrzí, lebo bola významnou členkou, ale život ide ďalej," doplnil.

Šéf SaS sa podľa svojich slov ospravedlnil za formu tlačovej besedy Ďuriš Nicholsonovej. "Myslím si, že Veronika Remišová toto ospravedlnenie prijala, vec je vybavená, komunikujeme normálne, nezanechalo to nejaké veľké škody. Celá tá udalosť bola z dnešného pohľadu možno trochu preceňovaná. Aj odchod z SaS ako reakcia na toto je možno trochu prehnaná reakcia, ale za tým môže byť aj to, že Lucia jednoducho dospela k záveru, že už nechce byť členkou v strane, a neostáva nám nič iné, len to rešpektovať," priblížil.

Sulík nebude požadovať, aby sa Ďuriš Nicholsonová vzdala postu europoslankyne. Dodal, že to nikdy nežiadal od žiadneho člena, ktorý zo strany doposiaľ odišiel. Mandát šéfa strany zatiaľ Sulíkovi trvá do roku 2023. Ďuriš Nicholsonová sa popri podpredsedovi SaS a súčasnom ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi spomínala ako jeho nástupkyňa.

"Máme aj dostatok iných kandidátov na šéfa SaS, môj mandát bude trvať minimálne do septembra 2023, to znamená, že máme dva a pol roka času, aby sme našli nástupcu," uviedol Sulík v tejto súvislosti. Doplnil, že nechce byť ten, s ktorým strana vznikla aj zanikla, preto chce, aby došlo k "mierovej výmene" na poste šéfa strany.

Ďuriš Nicholsonová informovala o svojom odchode z SaS vo štvrtok (11. 2.) na sociálnej sieti. Odchádza po tom, ako v koalícii vyvolala napätie tlačovou konferenciou o eurofondoch. Dostala sa ňou do konfliktu s Remišovou. Europoslankyňa totiž v pondelok (8. 2.) informovala, že Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roku 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. To Remišová odmietla. Ďuriš Nicholsonová bude naďalej vykonávať prácu europoslankyne a predsedníčky európskeho výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.