Tvrdé slová zdravotnej sestry z preťaženej nemocnice o popieračoch COVIDu: Majú asi úplne vymleté mozgy!

"Všade od tých popieračov počujeme, že je to kampaň, že covid neexistuje alebo že určite nezabíja, a pritom tu vidíte aj mladých chlapov alebo ženy, ako sa bijú o život," hovorí pre ČTK zdravotná sestra, ktorá v sokolovskej nemocnici pracuje už 17 rokov. Ešte nikdy ale nezažila to, čo na začiatku tohto roka, kedy zariadenie naplno zasiahla britská mutácia koronavírusu. Len za január a február v nemocnici zomrelo takmer 200 ľudí, násobne viac ako obvykle v takom období.

Nejde však zďaleka len o štatistiku, ale hlavne o každodennú osobnú skúsenosť s utrpením a smrťou úplne rozličných ľudí s rozličnými príbehmi. "Tí ľudia naozaj existujú, ležia tu. Nálezy na pľúcach sú jasné, tí ľudia sa dusia," hovorí s tým, že na výplody popieračov už sama na sociálnych sieťach ani nereaguje, pretože to podľa nej nemá vôbec cenu. "Mne príde, že majú úplne vymleté mozgy," neberie si servítku.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Armando Franca

Aj dnes ju ale občas prekvapí, že takéto komentáre píšu aj ľudia, ktorých dobre pozná. "Ja som si o svojich kamarátoch, ktorých poznám odmalička, myslela, že to sú normálni ľudí, ale potom vidím, čo sú schopní vyplodiť na facebooku za bludy. To je jednoducho na facku. Keby som mohla, tak ich snáď aj sfackujem."

Až tak razantný postup by zrejme nevolila doktorka Novotná, aj keď aj podľa nej sú výroky popieračov úplne "mimo misu". "Štve ma to hrozne. Je to pre mňa nepochopiteľné," dáva najavo svoje emócie. "Tí ľudia sú bez akejkoľvek zodpovednosti a šíria tvrdenia, ktoré môžu vo výsledku zabíjať. Ľudia si to prečítajú, časť ich tomu uverí a inšpiruje ich to nedodržiavať nejaké opatrenia," obáva sa.