Vo štvrtok má klesnúť pocitová teplota až do mínus 25 stupňov

BRATISLAVA - Vo štvrtok (11. 2.) má byť pocitová teplota väčšinou v intervale od mínus 15 až do mínus 25 stupňov Celzia. Dôvodom má byť nízka teplota vzduchu a tiež silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Večer môže byť pocitová teplota ešte nižšia. "Len v oblastiach v závetrí bude vyššia, čo je najmä v Banskobystrickom a kde-tu aj v Košickom kraji," dodali meteorológovia.

Poľadovicu, sneženie, záveje či vietor

Na južnej polovici územia SR hrozí poľadovica. Vo väčšine slovenských okresov sneží, tvoriť sa môžu tiež snehové záveje a jazyky. V Košickom kraji treba počítať aj s dažďom. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Výstraha pred snežením platí do štvrtkového (11. 2.) rána vo všetkých krajoch s výnimkou Nitrianskeho a Trnavského. Zároveň meteorológovia upozorňujú okrem Žilinského vo všetkých samosprávnych krajoch aj na poľadovicu.

Zdroj: SHMÚ

Snehové záveje a jazyky sa môžu tvoriť v stredu od 20.00 h v Bratislavskom, od 21.00 h aj v Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Táto výstraha platí zatiaľ do štvrtkového poludnia. Predbežne v stredu od 18.00 h má začať platiť aj výstraha pred vetrom v Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. V prípade Košického kraja má začať platiť táto výstraha od 23.00 h a trvať má do štvrtka do 2.00 h.