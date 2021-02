Slovenská lekárnická komora vyzýva verejnosť, aby sa nedopytovala na lieky s liečivom ivermektín

BRATISLAVA – Slovenská lekárnická komora vyzýva verejnosť, aby sa v lekárňach nedopytovala na lieky obsahujúce liečivo ivermektín. Ako v stredu na tlačovej konferencii povedal prezident SLeK Ondrej Sukeľ, tieto liečivá sú dostupné len na lekársky predpis a mali by byť v lekárňach najskôr na konci budúceho týždňa.

"Chceli by sme verejnosť poprosiť, aby neobchádzala lekárne, pretože keď lekárnik denne zažije 20 pacientov, ktorí sa dožadujú či už osobne, alebo telefonicky ivermektínu, vyrušuje ho to pri bežnej práci, ktorú je potrebné realizovať pre iných štandardných pacientov," informoval Sukeľ. Viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková pripomenula, že pri používaní liečiva ivermektín ide o experimentálne použitie a neexistujú dostatočné klinické dôkazy na to, aby sa ním mohlo začať hromadne liečiť pacientov s ochorením COVID-19. Pacientov upozornila, aby nezháňali takéto lieky na sociálnych sieťach či e-shopoch.

SLeK ľudí vyzvala, aby si sami tieto lieky na liečenie nenasadzovali. Snopková pripomenula, že používanie tohto liečiva v kombinácii s inými bežnými liekmi môže spôsobiť komplikácie. "Sú to lieky, ktoré užíva veľká časť populácie, a pokiaľ si takýto pacient svojvoľne nasadí liek ivermektín, tak stúpa riziko, že bude mať poškodenie spôsobené nielen ochorením COVID-19, ale aj inými diagnózami," povedala viceprezidentka SLeK. Chýbajú tiež "veľké dáta", ktoré by sa robili na ľuďoch. Pokiaľ bude pacient vhodný na liečbu ivermektínom, liečbu mu nasadí lekár, uviedla komora.

Sukeľ ďalej povedal, že na nákup respirátorov stále platí 20-percentná sadzba DPH. Zdôraznil, že ak vstúpi zákon do platnosti, zásadne sa ich cena nezmení. Rovnako poukázal aj na tému liekov bez doplatkov. Zákon, ktorý zabezpečuje nulový doplatok liekov pre deti do šiestich rokov, vstúpi do platnosti až od apríla. "Doplatky sa budú odvíjať od najlacnejšieho lieku v danej skupine. Teda dá sa povedať, že bežne chorých detí, ktoré užívajú nejaké analgetiká, antipyretiká, niečo proti kašľu a nejaké antibiotikum, sa toto opatrenie nejakým spôsobom nedotkne," informoval Sukeľ s tým, že opatrenie sa bude týkať tých liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. Nulový doplatok sa bude uplatňovať podľa doplatku najlacnejšieho lieku v danej referenčnej skupine. Dôchodcov sa nulový doplatok dotkne až od 1. januára 2022.