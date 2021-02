Dobré správy z nemocnice v Brne: Stav pacientov po ivermektíne sa zlepšil, väčšina mohla ísť domov

Lekári podávali antivirotikum vybraným pacientom s ťažším priebehom choroby od vlaňajšieho novembra. "Zatiaľ ide o malý počet pacientov na to, aby sme mohli robiť ucelené závery. Avšak tolerancia liečby bola veľmi dobrá, nežiaduce účinky minimálne, zdravotný stav veľkej väčšiny pacientov sa po užívaní ivermektínu a v spojení s ďalšou liečbou podarilo zlepšiť natoľko, že mohli byť prepustení domov," uviedol Rezek.

"Nie je to tak, že by to všetko malo jasný priebeh, že dáte nakazeným tento liek a stane sa zázrak. Tak to nie je. Sme ale v situácii, keď sledujeme ťažké priebehy chorých od konca októbra. Nie je to radostné. Uvádzaná mortalita pacientov, ktorí sú na kyslíku, sa v štúdiách pohybovala okolo 20 percent. To nám stále prišlo ako vysoké číslo a hľadali sme, čo by sme mohli použiť. Ivermektín americké štúdie odporúčali aj pre neskoršie fázy covidu, tak sme si povedali, že to skúsime. Cez mimoriadny dovoz sme si liek nechali priviezť a začali sme ho podávať," vysvetlil Rezek v rozhovore pre portál novinky.cz.

Jasný verdikt nie je

Doktor Rezek dodal, že sa nedá z toho uzavrieť, že by sa stav pacientov zlepšil len na základe ivermektínu. Používajú aj kortikoidy a ďalšie doplnky, napríklad vitamín D. Veľa iných liekov ale nie je. Snažia sa podávať všetko, čo vychádza z nejakých odporúčaných postupov. Problémom Česka podľa neho je, že žiadne odporúčané postupy neboli v poslednej dobe poskytnuté. Tak isto nedokáže povedať jasný verdikt, že ivermektín stopercentne funguje a že sa všetci uzdravili, keď im ho podali.

Primár sa vyjadril aj k otázke, ako vníma rezervovaný postoj k ivermektínu zo strany českých lekárskych kapacít. "Viem, že existuje určité negatívne stanovisko voči ivermektínu, podľa ktorého účinok zatiaľ nie je potvrdený. Nezaznamenal som ale úplne negatívne štúdie, väčšina je naopak veľmi pozitívna. Hlavnou výhradou je, že ak sa urobia rozsiahlejšie štúdie za dodržania prísnych štandardov, tak by sa mohlo ukázať, že efekt ivermektínu nakoniec nebude veľký. V čase, keď riešime covid, nemá tieto takzvane tvrdé dáta takmer žiadny liek, ani z tých, čo používame. Sme v situácii, kedy je pacientov veľa a ich priebehy sú často veľmi zlé. Človek si preto musí položiť otázku, či musíme za každú cenu čakať, až sa to preukáže, alebo sa budeme snažiť liečiť tým, čo máme možnosť podať."

V liečbe ivermektínom budú pokračovať

Liečba ivermektínom ale nie je v Európe veľmi rozšírená. "Viem, že na Slovensku sa to začína používať. Neviem ale o tom, že by ho používal ešte niekto. My sme si vlani na jeseň povedali, že si urobíme iniciálnu skúsenosť a necháme si liek mimoriadne doviezť. Aj vzhľadom na to, akú máme sami skúsenosť s remdesivirom. Čas beží a chorí pribúdajú, niektorí odchádzajú, takže si myslím, že nie je na čo čakať v tejto situácii. Taký názor ale asi nebudú mať všetci," skonštatoval Rezek.

Lekári majú v úmysle v liečbe ivermektínom pokračovať. "Ivermektín je lacnejší než ostatné lieky, ale teraz je ťažko dostupný, pretože v Českej republike zatiaľ nie je registrovaný," uviedol Rezek. Podľa hovorkyne nemocnice Dany Lipovskej lekári používajú na liečbu pacientov s koronavírusom aj liek remdesivir.

Nedávno sa k používaniu ivermektínu vyjadril aj český premiér Andrej Babiš (ANO). Uviedol stanovisko riaditeľky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Ireny Storovej. Podľa nej je väčšina štúdií k tomuto lieku neúplná. Podľa českého ministra zdravotníctva Jana Blatného (za ANO) nie je ivermektín vhodný ani efektívny pre liečbu covid-19, povedal Babiš.