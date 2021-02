Zistili sme, koľko budú doplácať Slováci v našich lekárňach za ivermectin!

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Už tento týždeň by sa do verejných lekární mal dostať liek, ktorý obsahuje liečivo ivermectin. Liečivo pred takmer mesiacom schválil rezort zdravotníctva pre pacientov pozitívnych na COVID 19. Liek by mal byť dostupný v lekárňach na lekársky predpis. Topky.sk zaujímalo, koľko si Slováci budú za liek doplácať. V susednom Rakúsku Slováci za neho platia do 70 eur.