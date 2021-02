Svet má novú nádej v boji s pandémiou: Na ceste je prelomový liek! Izraelčania ním vyliečili ťažké prípady covidu

V medicínskom centre Ichilov v izraelskom Tel Avive bola dokončená prvá skúšobná fáza testovania nového experimentálneho lieku na ochorenie covid-19. Výsledky sú viac než potešujúce!

Ako informoval server Times of Israel, látka EXO-CD24, ktorú vytvoril profesor Nabir Arbera, vyliečila 29 pacientov so stredne ťažkým a ťažkým priebehom koronavírusovej infekcie. Celkovo bola podaná 30 pacientom. Infikovaní sa z covidu-19 zotavili do päť dní od podania medikamentu.

Zdroj: TASR/AP/Centers for Disease Control and Prevention

Liek má zabrániť tzv. cytokínovej búrke (prehnanej imunitnej reakcii tela), ktorá je častou príčinou smrti covidových pacientov. Vedci navyše zdôrazňujú, že obrovskou výhodou tohto medikamentu je, že nemá vedľajšie účinky. „Prípravok sa inhaluje denne po dobu niekoľko minút, a to päť dní. Liek je zavedený priamo do pľúc, čo je rozdiel oproti iným látkam, ktoré sa buď sústredia na určitý cytokín, alebo pôsobia komplexnejšie, no majú viacero vedľajších účinkov. EXO-CD24 sa podáva lokálne a má výraznú účinnosť bez vedľajších nepriaznivých javov,“ objasnili experti.

Profesor Arbera zasvätil výskumu dlhých desať rokov. Liek má podľa neho podporiť dodávky bielkoviny CD24 priamo do pľúc pomocou membránových vakov (exozómov). Práve tie zabezpečujú bunkovú komunikáciu.

Medikament ešte musí prejsť ďalšími fázami testovania. „Výsledky z prvej fázy sú úžasné. Presvedčujú nás, že skúmaná metóda funguje,“ podotkol riaditeľ tamojšieho medicínskeho centra Roni Gamzu s tým, že liek môže zachrániť množstvo covidových pacientov. Podľa lekárov ide o "prelom".