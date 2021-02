Slovensko zasiahla snehová kalamita: SHMÚ vydal výstrahy, pozor na jazyky a záveje

BRATISLAVA – Na väčšine územia Slovenska by sa malo v stredu výrazne nasnežiť. Na západe krajiny nie je vylúčené ani tvorenie snehových závejov a jazykov, na východe treba počítať aj s dažďom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

Podľa meteorológov by mohlo na niektorých miestach napadnúť 15 až 20 centimetrov nového snehu. "Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, dopravu a pohyb osôb," podotýka SHMÚ. Výstrahy pred snežením boli vydané pre Bratislavský, Trenčiansky, Banskobystrický, Žilinský, Prešovský a Košický kraj a platia od stredy od 11.00 h do štvrtka (11. 2.) do 8.00 h.

Zdroj: shmú.sk

Snehové jazyky a záveje sa môžu od stredajšieho večera vytvárať v Bratislavskom, Trnavskom a Trenčianskom kraji. Výstrahy predbežne platia do štvrtka do 12.00 h. S výdatnejším dažďom treba počítať v niektorých okresoch Košického kraja. Od stredajšieho popoludnia môže napadnúť 15 až 25 milimetrov zrážok.

Zdroj: shmú.sk

SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy. Výstrahy druhého stupňa platia pre Michalovce a Trebišov, výstrahy prvého stupňa pre Malacky, Lučenec a Revúcu.

V Bratislave má výrazne snežiť, mesto je pripravené

V Bratislave má v stredu výrazne snežiť. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo deklaruje, že s preventívnym posypom ciest, chodníkov, mostov i lávok už začali od skorého rána.

"Dispečing vydal pokyn na likvidačný posyp od 09.00 h na komunikácie a od 10.00 h na chodníky. Na kritické kopcovité úseky sú nasadené dodatočné sypače a pripravený aj inertný posyp, ktorý síce sneh netopí, ale najmä pre vozidlá MHD zlepšuje trakciu, aj keď sa na ceste už vytvára vrstva snehu," uviedol Vallo na sociálnej sieti.

V prípade pretrvávajúceho výdatného sneženia je podľa primátora prirodzené, že posypový materiál už nestíha topiť sneh a na cestách sa začne tvoriť vrstva snehu. "V tejto situácii je prioritou odhŕňanie, aby sme naďalej zabezpečili zjazdnosť ciest. Rovnako je prirodzené, že aj chodníky dostanú snehovú prikrývku, cez ktorú sa následne po ukončení sneženia snažíme čo najrýchlejšie odhrnúť koridory pre chodcov," priblížil. Prioritou zimnej údržby podľa neho nie je a ani nemôže byť suchý povrch, ale udržiavanie zjazdnosti ciest, schodnosti chodníkov, a čo najrýchlejšie odhrnutie chodníkov po ukončení sneženia.

Na neodhrnuté či neprejazdné komunikácie v Bratislave môže verejnosť upozorniť magistrát aj prostredníctvom "horúcej" linky na čísle +421 259 356 777 alebo mailom na zima@bratislava.sk. Avizuje to bratislavská samospráva na webe odhrnieme.to, ktorý informuje o zimnej údržbe v hlavnom meste. Linka funguje vždy pri mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienkach ako sneh či ľad, spravidla medzi 7.00 h a 19.00 h. Keď je linka zimnej údržby mimo prevádzky, môže verejnosť svoje podnety posielať mailom na dispecing@bratislava.sk.