PREDPOVEĎ Slováci už majú plné zuby nevýraznej zimy: Pozor, koncom týždňa príde ZVRAT!

BRATISLAVA - Posledné dni na mnohých miestach Slovenska pripomínali skôr pochmúrnu jeseň než zimu. Už o pár dní by sa to však malo zmeniť, pretože do našich končín dorazí arktický vzduch. Ten by so sebou mal zároveň priniesť chladné počasie, aké sa na zimu patrí.