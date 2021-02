KORONAVÍRUS Rakúska polícia v pohotovosti: Na hraniciach hlásia kontroly! Pripravte sa na kolóny

Ako upresnila bratislavská polícia ešte v nedeľu večer, kontroly rakúska polícia vykonáva na hraničných priechodoch Jarovce - Kittsee (diaľnica), Bratislava - Jarovce - Kittsee (stará cesta) a Bratislava - Petržalka - Berg. Vo večerných hodinách sa tu tvorili rozsiahle kolóny.

"Bratislavskí dopravní policajti usmerňujú premávku na všetkých troch uvedených miestach. V tejto súvislosti vyzývame všetkých vodičov, aby rešpektovali ich pokyny," doplnila naša polícia.

Pevnými nervami sa ale treba vyzbrojiť aj v pondelok ráno. Dopravný servis Zelená vlna informuje o polhodinovom zdržaní na priechode Petržalka - Berg. Približne 15 minút sa môžete zdržať na priechode Jarovce - Kittsee. Správu budeme aktualizovať o aktuálne dopravné informácie.

Rakúsko od pondelka sprísnilo hraničné kontroly so všetkými susednými štátmi. V pláne je zabrániť šíreniu nákazy novým koronavírusom. Oznámil to v nedeľu tamojší minister vnútra Karl Nehammer, informovala agentúra APA.

Do 27. februára Rakúsko predĺži kontroly na hraniciach so SR a ČR, ktoré boli zavedené pred mesiacom. Doteraz náhodné kontroly na hraniciach so zvyšnými štátmi sa teraz majú tiež posilniť.