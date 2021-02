KORONAVÍRUS Ruské i čínske vakcíny by sa mohli vyrábať priamo v Rakúsku, myslí si Kurz

"Keď ide o vakcíny, nezáleží na geopolitickom boji, ale na ich účinnosti, bezpečnosti a rýchlej použiteľnosti," povedal Kurz v rozhovore pre aktuálne vydanie nemeckého nedeľníka Welt am Sonntag. Z interview citovala rakúska tlačová agentúra APA. Kancelár reagoval na otázku, či by sa on sám dal zaočkovať radšej ruskou vakcínou Sputnik V, alebo očkovacou látkou čínskej výroby.

Kurz zároveň agentúru Európskej únie pre liečivá skritizoval za jej pomalú a byrokratickú prácu pri schvaľovaní a registrovaní nových vakcín. Očkovanie proti novému druhu koronavírusu SARS-CoV-2 sa v Rakúsku začalo vlani v decembri za použitia vakcín vyvinutých farmaceutickými spoločnosťami Pfizer a BioNTech a firmou Moderna. Viedeň v najbližšej budúcnosti očakáva aj dodávky očkovacej látky firmy AstraZeneca, ktorej podmienečnú registráciu schválila Európska komisia v piatok minulý týždeň.