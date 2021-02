Rakúska vláda vyzýva necestovať do Tirolska: O bezplatné testovanie v lekárňach je veľký záujem

Vláda občanov vyzvala, aby do Tirolska necestovali, ak to nie je nevyhnutné. Tí, ktorí tam boli v posledných dvoch týždňoch, majú absolvovať test na prítomnosť nového koronavírusu. Ľudí, ktorí plánujú z Tirolska vycestovať do inej spolkovej krajiny, vláda "naliehavo vyzýva", aby sa bezprostredne pred cestou podrobili testu na koronavírus. Podľa kancelára Sebastiana Kurza je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa zabránilo šíreniu variantov koronavírusu. Pred nákazlivejšími formami vírusu opätovne varoval aj rakúsky minister zdravotníctva Rudolf Anschober: "Nové mutácie koronavírusu sú pre nás veľkou výzvou a preto sú teraz nutné rozsiahle opatrenia."

Spoločným cieľom je podľa neho "zaistiť ochranu zdravia obyvateľstva a zastaviť ďalšie šírenie vírusu". V piatok ohlásil Anschober akčný plán pre Tirolsko, ktorí tamojších obyvateľov vyzýva, aby obmedzili mobilitu a zavádza povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na lanovkách v lyžiarskych strediskách či plošné PCR testovanie v regiónoch s vysokou sedemdňovou incidenciou.

Celkovo zaznamenali v Tirolsku 165 potvrdených prípadov tejto koronavírusovej mutácie a v 230 ďalších prípadoch existuje podozrenie, že ide tiež o spomínaný nebezpečnejší variant. Molekulárny biológ Ulrich Elling, ktorý sa podieľa na sekvenovaní vzoriek, predpokladá, že v 90 percentách podozrivých prípadov sa tento variant skutočne potvrdí. Stanica ORF poukazuje na to, že samotné Tirolsko udáva, že má situáciu pod kontrolou a hlási len osem aktívnych prípadov nákazy juhoafrickým variantom B.1.351. Genetik Andreas Bergthaler však tento údaj považuje za zavádzajúci a tvrdí, že metóda sekvenovania nie je určená na vyhľadávanie aktívnych prípadov nákazy.

O bezplatné testovanie v lekárňach je obrovský záujem

Takmer 500 lekární v Rakúsku ponúka od pondelka bezplatný antigénový test na koronavírus. Komora lekárnikov zaznamenala v prvý deň spustenia tohto pilotného projektu "extrémny dopyt", píše na svojej webstránke stanice ORF. "Ide to celkom dobre," potvrdil hovorca komory lekárnikov. Na zaistenie si termínu testovania v lekárni, kde vzorky odoberajú i vyhodnocujú priamo ich zamestnanci, je potrebné sa vopred zaregistrovať.

Do bezplatného testovania sa zapojilo aj 79 lekární v metropole Viedeň. Webstránka Apothekerkammer.at bola pod silným náporom záujemcov v pondelok istý čas nedostupná. "Naše termíny sú obsadené na tri týždne dopredu," uviedol lekárnik vo viedenskej štvrti Donaustadt. Doteraz sa do projektu zapojila len každá tretia z 1400 lekární v krajine, no postupne sa má tento projekt rozšíriť.

"Testy na koronavírus sú dôležitým pilierom stratégie boja proti pandémii a ľuďom môžu vrátiť kúsok normálnosti a slobody v mnohých oblastiach každodenného života," povedala predsedníčka rakúskej komory lekárnikov Ulrike Murschová-Edlmayrová. Dodala, že cieľom je zaplniť "biele miesta" na mape testovania najmä vo vidieckych oblastiach. V Rakúsku sa po šesťtýždňovom lockdowne v pondelok opäť uvoľnili mnohé opatrenia vrátane otvorenia obchodov či sprístupnenia služieb, ako napríklad kaderníctiev, kozmetík či masérskych salónov. Pre návštevu týchto služieb sa musia ľudia preukázať negatívnym výsledkom testu na koronavírus, ktorý nebude starší ako 48 hodín.