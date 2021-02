Americkí diplomati sa sťažovali: V Číne nám robili análne testy na KORONAVÍRUS, je to nedôstojné!

PEKING - Americkí diplomati v Číne boli podrobení análnym testom na Covid-19, informoval hovorca ministerstva zahraničia USA s tým, že bol podaný protest. Čína však vo svojej reakcii odmietla, že by požadovala, aby diplomati postúpili práve tento druh výterov.

Minulý týždeň informoval americký denník Washington Post, že niektorí pracovníci povedali americkému ministerstvu zahraničia, že boli v Číne podrobení análnym testom. Nie je známe, aký počet diplomatov sa mal tejto procedúry zúčastniť.

„Ministerstvo zahraničných vecí nikdy s takýmto typom testovania nesúhlasilo a protestovalo priamo na ministerstve zahraničných vecí, keď sme sa dozvedeli, že niektorí zamestnanci boli tomu vystavení,“ uviedol v stredu pre Vice News hovorca ministerstva.

USA podľa neho dostali od Číny ubezpečenie, že testy sa uskutočnili omylom a že diplomatický personál je od takejto formy na testovanie oslobodený.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Ján Krošlák

"Pokiaľ viem ... Čína nikdy nepožadovala, aby americkí diplomatickí pracovníci v Číne podstúpili testy análnymi výtermi," uviedol podľa agentúry Reuters hovorca ministerstva zahraničia Zhao Lijian. Zástupca amerického ministerstva zahraničia v e-maile napísal, že sú „odhodlaní zaručiť bezpečnosť a ochranu amerických diplomatov a ich rodín pri zachovaní ich dôstojnosti“.

Čína zaviedla análne testy v januári. Li Tongzeng, lekár pre respiračné a infekčné choroby v Pekingu, uviedol, že stopy vírusu sú takto zistiteľné dlhší čas ako pri bežných testoch na Covid-19 využívajúcich výtery z úst a nosohltana. Zdôraznil však, že takéto testy sú vhodné iba pre určitú skupinu ľudí, napríklad takých, ktorí sú v karanténe. PCR testy by nemuseli zachytiť, že ochorenie už prekonali, no presnejšie výtery z análu, by stopy vírusu vedeli určiť.