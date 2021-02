KORONAVÍRUS Ministerstvo kultúry bude hľadať možnosť, aby knižnice nemuseli opäť zatvoriť

BRATISLAVA – Podobne ako v prípade profesionálneho športu, výnimku v rámci COVID automatu by mohli dostať aj knižnice.

"Pripravujú sa nové opatrenia, pri ktorých má Ministerstvo kultúry (MK) SR záujem o zotrvanie stavu, aby boli knižnice naďalej otvorené aspoň v obmedzenom režime," potvrdila hovorkyňa rezortu Zuzana Viciaňová.

V čiernej fáze, v ktorej bude od pondelka (8. 2.) celé Slovensko, majú byť knižnice, rovnako ako múzeá a galérie, zatvorené. Hoci možnosť znovuotvorenia bola od 27. januára, dvere mnohých, menších i ústredných knižníc sa otvorili len tento týždeň. Niektoré sa dokonca na otvorenie len chystajú, napríklad mestskú knižnicu v Banskej Štiavnici plánovali otvoriť v pondelok.

Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) sa otvorila v stredu (3. 2.). "Možnosť otvorenia knižníc prišla nečakane a náhle, na výdaj množstva rezervácií sme sa museli včas pripraviť a tiež povolať pracovníkov z domu do zamestnania, aby požiadavky vyhľadali v trojmiliónovom knižničnom fonde," objasnila generálna riaditeľka UKB Silvia Stasselová. "Ak by sme museli od pondelka opätovne zatvoriť, podľa množstva rezervácií kníh zo strany používateľov zvažujeme, že by sme podľa okolností otvorili knižnicu aj v sobotu (6. 2.), aby sme mohli obslúžiť čo najviac používateľov UKB," dodala.

Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine je od 27. januára 2021 otvorená v obmedzenom režime na tri hodiny predpoludním a tri hodiny popoludní v pracovných dňoch, v budove nesmie byť viac ako desať používateľov. Študovne sú zatvorené, knihu si je potrebné objednať vopred online. "Čakáme na vývoj situácie, okamžite budeme o prípadných zmenách informovať," informuje SNK. Štátna vedecká knižnica v Košiciach takisto funguje od poslednej januárovej stredy v obmedzenom režime, poskytuje absenčné výpožičné služby - výpožičky sa rezervujú online a na vrátenie kníh je možné použiť bezkontaktný bibliobox pred knižnicou, odkiaľ putujú knihy do povinnej karantény.

Ak sa bude COVID automat uplatňovať tak, ako je prezentovaný, tieto služby bude musieť knižnica prerušiť. Riaditeľka inštitúcie Darina Kožuchová avizuje rozšírenie a prenesenie viacerých služieb do online priestoru, napríklad v prípade rešeršnej služby, registrácie preukazov či elektronického dodávania dokumentov z fondov knižnice, o ktoré je v súčasnosti veľký záujem. "Boli by sme radi, keby sa situácia zlepšila a mohli by sme opäť otvoriť aspoň výdaj objednaných a rezervovaných kníh, ak už nefungujú študovne a ďalšie pracoviská. Rešpektujeme však nariadenia vlády a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR," deklaruje Kožuchová.

Otvorenie knižníc od 27. januára povolil Úrad verejného zdravotníctva SR za dodržania viacerých podmienok. Počet návštevníkov v jednom okamihu však nesmie prekročiť v knižnici koncentráciu jeden zákazník na 15 štvorcových metrov, pričom toto opatrenie neplatí pre deti do desiatich rokov v sprievode dospelej osoby. Povinné sú aj odstupy v radoch, zakázané je konzumovať jedlá a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice či v jej blízkosti.