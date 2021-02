Slovenská komora učiteľov vyzýva na prednostné očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení

Informoval o tom prezident SKU Vladimír Crmoman. "Naša práca je strategicky dôležitá pre fungovanie štátu. Znefunkčnenie škôl a školských zariadení ochorením zamestnancov na nový koronavírus a jeho mutácie vedie k nezvratným negatívnym ekonomickým a sociálnym dosahom na spoločnosť a obyvateľov," konštatuje Crmoman.

Prednostné očkovanie by sa malo týkať všetkých zamestnancov materských a základných škôl, vychovávateľov v školských kluboch detí, pracovníkov v špeciálnych zariadeniach, ktorí permanentne pracujú alebo majú nastúpiť do zamestnania, a to bez ohľadu na vek. "Súčasne žiadame o distribúciu dostatočného množstva respirátorov a ďalších ochranných pomôcok pre zamestnancov v náležitom predstihu pred samotným otvorením škôl," zdôrazňuje SKU. Komora to považuje za prioritnú podmienku výkonu povolania zamestnancov škôl a školských zariadení vo vysoko rizikovom prostredí.