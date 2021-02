Ministerstvo školstva dúfa, že aplikáciu na prihlasovanie na očkovanie spustí NCZI v piatok ráno

Rezort podotkol, že od stredy (10. 2.) nastavuje systém, aby sa dalo overiť, kto je pedagogickým zamestnancom. "Intenzívne s Ministerstvom zdravotníctva SR pracujeme na príprave očkovania učiteľov a ostatných zamestnancov. Vzhľadom na to, že je to náročný logistický proces, treba všetko veľmi dôkladne a zodpovedne naplánovať. A to si vyžaduje čas," uviedlo ministerstvo školstva.

"V prvej fáze sa budú očkovať učitelia, ale aj asistenti a vychovávatelia. Začne sa s tými, ktorí pracujú v materských školách, na prvom stupni základných škôl a končiacich ročníkoch stredných škôl v krajských mestách," priblížil rezort školstva. Učitelia sa budú v očkovacích centrách preukazovať potvrdením o statuse učiteľa/pedagogického zamestnanca od riaditeľa školy. Formulár na potvrdenie bude v dohľadnom čase distribuovaný do škôl a zverejnený v aScAgende a eŠkole. Prvá fáza očkovania by mala trvať podľa ministerstva školstva najbližšie tri týždne. Následne sa budú identifikovať ostatní zamestnanci škôl tak, aby boli všetci zaočkovaní v čo najkratšom čase.