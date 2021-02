Igor Matovič odletel do Francúzska a... Ďalší trapas! FOTO Pán premiér, s kým ste sa to stretli?

PARÍŽ - Premiér Igor Matovič v stredu ráno odletel do Francúzska, kde sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom. Najskôr sa na sociálnej sieti pochválil účesom, ktorý mu vytvorila jeho 11-ročná dcéra. Potom však v tíme Obyčajných ľudí premenovali francúzskeho prezidenta.

Už sa stáva akousi tradíciou, že pri živých vysielaniach na sociálnych sieťach, sa premiérovi Igorovi Matovičovi podarí nejaký ten trapas. Najskôr to je zamenená vlajka štátu, potom už zľudovené "van tajm, next tajm". Najnovšie sa mierne "faux pas" stalo v tíme OĽaNO, keď spustili živé vysielanie zo stretnutia nášho premiéra s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.

Toho totiž autor videa premenoval hneď dvakrát. Najskôr to bol Emanuel Marcin, druhýkrát sa mu to podarilo "opraviť" na Emmanuela Macronana. Ako sa však hovorí - do tretice všetko dobré a nakoniec sa podarilo doplniť správne priezvisko. Čaro internetu je však v tom, že aj opravené chyby tam ostávajú, a tak sa príspevok dostal na satirické stránky, kde si už žije svoj vlastný život.

Zdroj: FB/OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

Maják bratstva a slobody

Francúzsko je pre Slovenskú republiku majákom bratstva, rovnosti a slobody - a Slovensko by pre Francúzsko zase chcelo byť majákom odvahy, spoľahlivosti a nezabúdania na našu históriu. V stredu to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Elyzejskom paláci v Paríži.

Matovič a Macron ešte absolvujú spoločný obed, na ktorom budú hovoriť o aktuálnom vývoji pandemickej situácie či o európskom fonde obnovy po koronakríze. "Okrem toho sa budú venovať ďalším európskym témam ako Európska zelená dohoda, úloha jadrovej energetiky v EÚ či európska obrana. Dôležitou témou bude aj upevňovanie vzájomných slovensko-francúzskych vzťahov," spresnil tlačový odbor Úradu vlády SR.

Slovenský premiér sa následne presunie na stretnutie s generálnym riaditeľom organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) Christophom Deloirom. Očakáva sa, že témou bude vražda novinára Jána Kuciaka, ako aj postavenie Slovenska vo svetovom rebríčku slobody tlače. "Tri roky po vražde Jána Kuciaka žiadame odsúdenie jej objednávateľa alebo objednávateľov a konkrétne opatrenia pre ochranu novinárov," napísal v utorok Deloire na sociálnej sieti Twitter.

Matovič začal svoju návštevu Francúzska v meste Meudon, ležiacom v metropolitnej oblasti Paríža. Tam položil veniec k soche generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý pôsobil v miestnom observatóriu. Štefánika si spolu s premiérom uctili aj slovenský veľvyslanec v Paríži Igor Slobodník a starosta Meudonu Denis Larghero, informovalo veľvyslanectvo SR vo Francúzsku na Twitteri.