Zmyslom Vyšehradskej skupiny je hľadať spoločné riešenia, hovorí Matovič

Matovič zároveň poďakoval Česku, Maďarsku a Poľsku za ich solidaritu so Slovenskom počas 90. rokov minulého storočia, keď bolo podľa premiéra "označované za čiernu dieru Európy". V tejto súvislosti spomenul skutočnosť, že SR vstúpila do Severoatlantickej aliancie (NATO) ako posledná, do EÚ však už všetky štáty V4 vstúpili spoločne. "Môj názor je veľmi blízky postoju Viktora Orbána. Ochrana zdravia a životov nemôže byť spájaná s geopolitkou, vírus si nevyberá západ a východ... našou povinnosťou je zabezpečiť bezpečnú vakcínu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádza," reagoval Matovič na otázku, či SR bude po vzore Maďarska rokovať s Ruskom o možných dodávkach vakcíny Sputnik V ešte pred jej schválením regulačným orgánom EÚ.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Po predsedovi vlády SR vystúpil aj premiér ČR Andrej Babiš. "V4 nie je politický blok. V4 je ekonomický blok 65 miliónov našich občanov, za ktorých záujmy bojujeme. A samozrejme bojujeme aj za záujmy Európy," uviedol Babiš. Ďalej vyjadril poľutovanie nad tým, že EÚ nemá jasný plán pre schengenský priestor, západný Balkán a Srbsko. "Je to škoda, lebo aj v tejto chvíli by sme tam mohli uplatňovať náš vplyv... pre boj proti ilegálnej migrácií a pašerákom," povedal český premiér. "Mrzí ma, že EÚ skvelo vyjednávala a verila, že farmaceutické firmy budú k veci pristupovať seriózne," pokračoval Babiš a uviedol, že výrobcovia očkovacie látky vyvážajú mimo EÚ, čo podľa neho musí skončiť.

Na úvodnom rokovaní V4 na kráľovskom hrade Wawel sa zúčastnil osobne aj predseda Európskej rady Charles Michel, zatiaľ čo predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa pripojila na diaľku, informoval na Twitteri český úrad vlády. "Rozumieme, že v Európe je situácia momentálne ťažká. Priorita číslo jeden je čo najskôr zabezpečiť dodávky dostatočného množstva vakcín," uviedol Michel na tlačovom brífingu a dodal, že v tejto súvislosti sa budúci týždeň uskutoční videokonferencia všetkých 27 členských štátov EÚ.

Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Premiéri ešte pred tlačovým brífingom spoločne podpísali výročnú deklaráciu o cieľoch skupiny V4, ako aj deklaráciu o spolupráci v digitálnom sektore, informovala agentúra AP. Zároveň si na schôdzke slávnostne pripomenuli 30. výročie založenia Vyšehradskej skupiny. Rozhovory predsedov vlád členských štátov V4 v priebehu stredy pokračujú. Maďarský premiér Viktor Orbán pred začiatkom rokovaní pre poľské a maďarské médiá uviedol, že úlohou V4 je "brániť (Európu) pred útokmi zvonka, ako aj pred vnútornými tendenciami budovať impérium a zároveň udržiavať nezávislosť našich vlastí a národov". Hlavnými témami stretnutí je zhodnotenie spolupráce a významu V4, okrem iného aj v čase pandémie nového koronavírusu. Rokovania sa týkajú tiež klimatickej politiky, digitálnej agendy či aktuálnych zahraničnopolitických tém.