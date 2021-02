Matovič si opäť kopol do Sulíka: Koaličný partner mi desať mesiacov podráža nohy!

BRATISLAVA - Koaličný partner "podráža nohy" premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) už desať mesiacov. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Byť premiérom podľa jeho slov "nie je radosť". Poznamenal, že Slovensko chcel zmeniť k lepšiemu.

"Dostal som do vienka najhoršiu krízu od druhej svetovej vojny, akú Slovensko zažíva, a miesto toho, aby sme držali spolu, vám vlastný koaličný partner podráža nohy a desať mesiacov vkuse. To je najhoršie z toho," uviedol s tým, že ani opozícia ich nepodporuje. Nepredpokladá však, že sa nájde 50 percent ľudí, ktorí by chceli návrat mafie.

Očakával, že rokovania budú "blázinec a chaos". Matovič si myslí, že poveriť vedením vlády ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý je zároveň podpredsedom vlády, bolo správnym krokom. Zdržanie s ohlásením ďalších krokov v boji proti novému koronavírusu, ktoré sa verejnosť dozvedela až v piatok večer, pripísal SaS, ktorá podľa jeho tvrdení "nemá poriadok vo vlastnej strane a potom sa chaos prenáša na celé Slovensko".

Zdroj: Topky/Maarty

Všetky rozhodnutia, ktoré vláda za posledných desať mesiacov prijala, boli podľa Matoviča spoločnými rozhodnutiami všetkých štyroch koaličných strán. OĽANO podľa neho ohlasuje Slovákom len nepopulárne rozhodnutia, kým iným stranám ide často o preferencie. Vďaka COVID automatu budú podľa neho už všetci vedieť, čo Slovensko čaká a ľudia tak "už nebudú musieť nadávať na Matoviča". Krajina podľa neho nebola ďaleko od blackoutu. Situáciu komplikuje aj britská mutácia nového koronavírusu.

Vyhodené vakcíny nepovažuje za zlyhanie systému, ale jednotlivca. Podľa jeho názoru by žiaden normálny lekár šiestu očkovaciu dávku nevyhodil, keby ju mal k dispozícii. Vhodné injekcie nemocnice podľa neho mali v podobe tzv. tuberkulózok. Vedenie nemocnice, ktorá injekcie nemala, mohla osloviť nemocnicu zo susedného mesta, tvrdí.

Zdroj: SITA/AP Photo/Andre Penner

Komentoval aj voľbu špeciálneho prokuratúra Daniela Lipšica. Ten podľa neho bude musieť presvedčiť aj voličov opozičných strán, myslí si však, že to bude mať ťažké. Premiér od Lipšica očakáva nezávislosť, o jeho čestných úmysloch nepochybuje. "Ani raz neurobil niečo, čo by bolo krivé a verím, že bude mimoriadne spravodlivý špeciálny prokurátor," povedal s tým, že ho považuje za "Cattaniho", ktorý nedovolí, aby si zo Slovenska robil niekto "srandu" a aby kľúčové inštitúcie štátu ovládala mafia.