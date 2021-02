Ministerstvo školstva upravuje zákon o pedagogických zamestnancoch: Rieši najmä ich vzdelávanie

BRATISLAVA - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) sa v novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch zameralo najmä na vzdelávanie učiteľov. Potvrdil to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) s tým, že novelu zákona predložil rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania.

Cieľom návrhu zákona je najmä jeho zosúladenie s aktuálnymi potrebami aplikačnej praxe v oblastiach, ktoré sa najviac týkajú výkonu pracovnej činnosti v kontexte poskytovania výchovy a vzdelávania deťom a žiakom. Minister poznamenal, že v oblasti vzdelávania učiteľov sa po prvýkrát rozširuje okruh poskytovateľov vzdelávania aj na neštátne organizácie, rozširuje sa tiež okruh atestačných organizácií aj na stredné školy, stavovské a profesijné organizácie či právnické osoby. Generálna riaditeľka sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania v rezorte školstva Viera Babišová uviedla, že vznikne katalóg schválených programov vzdelávania, teda všetky typy vzdelávania nájdu učitelia na jednom mieste.

"Školy si budú môcť robiť plán profesijného rozvoja učiteľov flexibilne na jeden až päť rokov," povedala Babišová. Rezort školstva chce rozšíriť možnosť, kto môže byť "uvádzajúcim zamestnancom", ktorý dohliada na nového zamestnanca, ktorý prechádza adaptačným vzdelávaním. Z návrhu vyplýva, že by to mohol byť učiteľ s prvou atestáciou, učiteľ z inej školy, ale aj pedagóg s desaťročnou praxou či riaditeľ školy. Zmenou je aj systém financovania vzdelávania učiteľov. Ako podotkla Babišová, akékoľvek vzdelávanie učiteľov môže byť financované zo všetkých zdrojov (eurofondy, rozpočet, iné zdroje), teda sa rozširuje možnosť financovania.

Zdroj: gettyimages.com

Gröhling pripomenul, že jednou z tém rezortu školstva, ktorou sa zaoberá, je digitalizácia. Preto v novele zákona zadefinovali pozíciu školského koordinátora digitálnych technológií, ktorý by mal pomáhať zavádzať využívanie týchto technológií do vzdelávania či informovať o metódach výučby, využívaní digitálneho obsahu a technológií vo výučbe. Okrem toho by mal tiež vzdelávať učiteľov a žiakov v práci s týmito technológiami a jeho úlohou bude aj administrácia online testov.

Tretím súborom opatrení je podľa riaditeľky odboru inkluzívneho vzdelávania v rezorte školstva Svetlany Sithovej inklúzia s tým, že ju chcú dostať do vzdelávacieho systému. Ako poznamenala, navrhujú, aby sa po prvýkrát umožnilo pedagogickým asistentom robiť prvú atestáciu. Zadefinované sú takisto podporné tímy, pričom členom môže byť školský špeciálny pedagóg, odborní zamestnanci či iní pedagogickí zamestnanci. Ich úlohou je, aby fungovali koordinovane a spoločne, poskytovali poradenstvo a podieľali sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu. Po novom sa zjednoduší aj preukazovanie bezúhonnosti učiteľov.