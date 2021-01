KORONAVÍRUS Očkovanie v domácnostiach osôb s ťažkými postihnutiami zatiaľ nie je možné

BRATISLAVA - Očkovanie v domácnostiach osôb s ťažkými postihnutiami zatiaľ nie je možné pre zložitejšie podmienky skladovania vakcín. Túto možnosť však Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v budúcnosti nevylúčilo. Rezort to uviedol v reakcii na požiadavku Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá žiadala o prednostné očkovanie osôb s ťažkými postihnutiami v domácom prostredí.

Ministerstvo požiadavke rozumie, no pripomína, že pri imobilných pacientoch je riziko nákazy nižšie, keďže nie sú vystavení cudzím sociálnym kontaktom. "Dôležité je, aby ich protiepidemickými opatreniami chránili ošetrovatelia, a to aj tým, že sa oni pôjdu dať zaočkovať. Často ide o zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí sú rovnako ako zdravotníci prioritizovaní," vysvetlil tlačový odbor ministerstva.

Zároveň uistil, že pripravuje schému očkovania pre imobilných pacientov. Do budúcna plánuje aktívnu spoluprácu napríklad so samosprávami a ambulantnými lekármi. Spolupráca však bude závisieť od dodávky vakcín na Slovensku a podmienok ich skladovania. "Chceli by sme vysvetliť, že aj z dôvodu správneho skladovania vakcín je aktuálne možné očkovanie pre verejnosť najmä vo vakcinačných centrách, nakoľko vakcíny, ktoré sa aktuálne v našej krajine aplikujú, musia byť skladované v mrazovom a hlboko chladovom režime," priblížil tlačový odbor. Možnosť očkovania v ďalších priestoroch, či individuálne, sa postupne môže otvoriť neskôr, keď na Slovensko prídu ďalšie vakcíny a možnosť ich skladovania bude následne aj v iných podmienkach, napríklad v štandardných chladničkách.

AOPP žiadala o prednostné očkovanie osôb s ťažkými postihnutiami v domácom prostredí proti novému koronavírusu. Zároveň navrhuje, aby spolu s týmito osobami mohli byť zaočkovaní aj ich opatrovatelia. Asociácia sa v tejto súvislosti preto obrátila listom na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO), ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) či hlavného hygienika Jána Mikasa s požiadavkou o prednostné zaočkovanie týchto osôb.