Viem si predstaviť posun vekovej hranice pre vstup do Policajného zboru na 18 rokov, tvrdí Kyselica

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý policajný vyšetrovateľ Lukáš Kyselica (OĽANO) by bol za vrátenie vekovej hranice pre vstup do Policajného zboru (PZ) na 18 rokov zo súčasných 21. Povedal to v súvislosti s diskusiou o plánovaných zmenách v polícii. Odmieta úvahy, že by chceli brať policajtom výhody alebo niektoré sociálne zabezpečenia. Aj takéto "fámy" podľa neho prispievajú k tomu, že policajti uprednostnia istotu výsluhového dôchodku, ak už naň majú nárok.

"Pokiaľ si mladí ľudia nájdu stabilné miesto, alebo odídu do zahraničia, tak nemajú záujem čakať na vek 21, aby mohli ísť do Policajného zboru a začali tu zarábať nejaký základný plat," povedal Kyselica. Poznamenal, že absolventi stredných škôl zvyčajne po skončení školy v 18. či 19. roku života hľadajú práve stabilnú prácu a keď ju už majú, ťažko sa im odchádza k polícii po dovŕšení 21. roku.

K motivácii policajtov, aby neodchádzali do výsluhového dôchodku, sa podľa Kyselicu ťažko vyjadrovať. "Pokiaľ niekto poukazuje, že sociálny systém sa má nejakým spôsobom meniť, čo nie je pravda, lebo sme to deklarovali aj v programovom vyhlásení vlády a pokiaľ stále vznikajú fámy, že sa ide niečo brať policajtom, každý je pripravený a ako sa hovorí, vyberie si istotu. Po 25 rokoch, keď už má nárok na výsluhový dôchodok, radšej ide do dôchodku," skonštatoval.

Zdroj: SITA/Marek Mrviš

V súvislosti s personálnym stavom v polícii poznamenal, že ak by došlo k plánovanej úprave trestného poriadku a zjednodušeniu prípravného konania, ktoré by nemuselo trvať rok, ale tri či štyri mesiace, veľa policajtov by sa mohlo presunúť z kancelárií na iné miesta. Podotkol tiež, že nemožno porovnávať Slovensko s Fínskom a inými väčšími krajinami, ako sa to často robí v diskusiách.

Naznačil, že sa očakáva i zmena pri voľbe a menovaní policajného prezidenta. "Uvidíme, aké bude konečné riešenie," povedal s tým, že by na tom malo pracovať Ministerstvo vnútra SR. "Myslím si, že by sme nemali upierať ministrovi právo na výber kandidátov, ktorých vybrala výberová komisia," povedal. Aj preto pri vypočúvaní kandidátov na šéfa polície minulý týždeň hlasoval za oboch. Poznamenal, že ak už je zriadená komisia na hodnotenie spôsobilosti kandidátov, zrejme bude odborná. Za niektorého z uchádzačov by nehlasoval napríklad, ak by mal vážne výhrady.

Policajný zbor čaká reforma. Exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) nedávno upozornila, že by sa mohlo zrušiť osem krajských riaditeľstiev, ktoré by nahradili tri oblastné riaditeľstvá pre západ, stred, východ a metropolitná polícia Bratislava. Takúto zmenu by si vedel predstaviť nový policajný prezident Peter Kovařík. Ministerstvo vnútra sa k rušeniu krajských riaditeľstiev zatiaľ vyjadrovať nechcelo. Potvrdilo však, že pracuje na reorganizácii Policajného zboru.