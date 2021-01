Kuriózna situácia: Ani jeden sudca správneho kolégia Najvyššieho súdu nemá záujem o pozíciu v NSS

Berthotyová kritizovala, že verejná moc pripravila projekt NSS SR bez participácie sudcov. „Boja sa nastúpiť na loď, ktorá sa po pár metroch potopí. Celý projekt vznikal za zatvorenými dverami, ako sudcovia správneho kolégia sme sa nemali k tomu možnosť vyjadriť,“ doplnila.

Zároveň uviedla, že bez kľúčových sudcov správneho kolégia NS SR si nevie svoje pôsobenie v novej inštitúcii predstaviť. Väčšina sudcov správneho kolégia NS SR podľa nej považuje za neférové, že sa musia uchádzať o pozíciu sudcu NSS SR cez výberové konanie. Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) na zasadnutí v tejto súvislosti poznamenala, že sa plánuje so sudcami správneho kolégia NS SR stretnúť vo štvrtok (28. 1.).

Kolíková nepredpokladá disciplinárnu právomoc NSS SR voči advokátom

Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) nepredpokladá disciplinárnu právomoc Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR voči advokátom. Uviedla to počas utorkového zasadnutia Súdnej rady SR. „Túto otázku si ešte chceme vyjasniť s Benátskou komisiou, keďže chceme mať jasno aj vzhľadom na obavy, ktoré vzniesla Slovenská advokátska komora,“ doplnila ministerka.

Ministerka navrhuje, aby bol NSS SR obsadený 30 sudcami. „Agenda, ktorú má správne kolégium Najvyššieho súdu SR, prejde na NSS SR. Ale je tu aj agenda, ktorá naň prechádza z Ústavného súdu SR a týka sa preskúmavania komunálnych volieb,“ spresnila.

Správnu agendu by malo podľa nej riešiť na NSS SR 25 sudcov, volebnú a disciplinárnu agendu po jednom sudcovi. „Ak by sme chceli byť ústretovejší k hlbšiemu prieskumu, mohli by byť dvaja,“ ozrejmila s tým, že ešte bude mať súd priestor na novú agendu. „Mohla by ňou byť agenda verejného obstarávania,“ dodala.

Výberové konania na sudcov NSS SR bude realizovať Súdna rada. „Vnímam, že výber je veľmi dôležitý. Netreba byť úplne v strese, že musíme hneď naplniť všetkých 30 miest,“ podotkla. Súdna rada by mala podľa nej zvoliť iný prístup pri výbere kandidátov, ktorí sa budú hlásiť zo správneho kolégia NS SR, v porovnaní so sudcami z iných agend či kandidátmi z prostredia mimo súdnictva.