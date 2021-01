Súdnej rade zatiaľ nenavrhli kandidáta na voľbu šéfa Najvyššieho správneho súdu

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Súdna rada SR do piatka nedostala ani jeden návrh na voľbu kandidáta na prvého predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Potvrdila to hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller s tým, že návrhy možno podávať do 1. februára.