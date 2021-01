Šokujúce praktiky v Seredi! Nebožtíkov zasypávajú bagrom, z Andreinho svedectva trhá srdce

SEREĎ - Pohreb je pre pozostalých mimoriadne náročný, veď prišli o niekoho zo svojich milovaných. Pani Andrea však pri poslednej rozlúčke so švagrom pocítila aj čosi iné, než smútok - rozhorčenie a hnev. Dôvodom bolo, že trúchliaci ešte ani neodišli od jamy, do ktorej vložili rakvu nebohého, a už pri nej zaparkoval bager...

Pozostalí sa pomaly poberali z miesta posledného odpočinku zosnulého. To, čo sa udialo, ich však šokovalo. Andreino svedectvo priniesla televízia Markíza. Pohreb jej švagra sa uskutočnil v Seredi pred pár dňami.

Nemá ísť o ojedinelý prípad

Rozhorčená žena popísala, že v momente, keď na miesto dorazil bager a chystal sa rakvu v jame zasypať, z celej sily revala. Nechápala totiž, či to myslia vážne. "Toto si žiadny človek nezaslúži, aby ho zakopávali bagrom ako prasa,“ uviedla. Všetko si nakrúcala na mobil. Na správu cintorína sa rozhodla podať trestné oznámenie.

Zdroj: reprofoto:TV Markíza

Ako sa však zdá, v prípade cintorína v Seredi nemusí ísť o ojedinelý prípad. "Dennodenne, keď je pohreb, ja to vidím, že sa to deje, ten bager sa tu točí a zahrabáva hrob, do ktorého dajú toho nebožtíka," popísala pre spomínanú televíziu náhodná okoloidúca, ktorá často chodí na cintorín na hrob zosnulého manžela.

Kto ale rozhoduje o tom, akým spôsobom jamu vykopú a zahrabú? Správkyňa cintorína Edita Kašíková sa k celej veci odmietla vyjadriť. Redaktora televízie Markíza odkázala na viceprimátora Ľubomíra Veselického. "Ja nepoznám dôvody, prečo sa tu robí s bagrom. O spôsobe vykopávania hrobu a zakopávania, rozhoduje správkyňa cintorína," reagoval.

So správkyňou sme sa pokúšali spojiť telefonicky aj my. Zatiaľ však neúspešne. Správu budeme aktualizovať o jej vyjadrenie.