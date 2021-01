Kovařík má odvážne plány do budúcnosti: Zvýšenie dôveryhodnosti polície a organizačná reforma

BRATISLAVA - Základnou prioritou pre Petra Kovaříka vo funkcii šéfa polície by bolo zvýšenie dôveryhodnosti Policajného zboru (PZ). Skonštatoval to pred parlamentným brannobezpečnostným výborom, ktorý v pondelok vypočúva kandidátov na túto funkciu. Kovařík je v súčasnosti povereným šéfom polície. Jeho cieľom je, aby sa miera nedôveryhodnosti verejnosti v políciu znížila zo súčasných zhruba 55 percent na 25 percent. V oblasti dôveryhodnosti podľa neho treba zapracovať na tých policajtoch, s ktorými sú občania v kontakte - napríklad na úseku dopravnej či poriadkovej polície.

PZ podľa Kovaříka zlyháva v otázke zaisťovania výnosov z trestnej činnosti. "V tomto smere dlhodobo zlyhávame ako Policajný zbor, ale aj súdne rozhodnutia dostatočne nereflektujú na odnímanie výnosov z trestnej činnosti. Je zbytočné odseknúť jedno chápadlo mafii, ak sa neodsekne zdroj financovania tej organizovanej skupiny, mechanizmus pokračuje ďalej," skonštatoval. Finančné vyšetrovanie je dnes v rozsahu jedného oddelenia, čo je podľa neho veľmi málo. Polícia by podľa neho tiež uvítala efektívny zákon o preukazovaní pôvodu majetku.

V rámci organizačnej reformy polície víta zámer vytvoriť špeciálny útvar, ktorý sa bude venovať finančnému vyšetrovaniu, teda odnímaniu ziskov z kriminality. Zvážiť by sa podľa neho malo aj to, ako posilniť inštitút služobného tajomstva, rovnako aj osobnú zodpovednosť, ktorá je s tým spojená.

Po reorganizácii prezídia by sa malo podľa Kovaříka začať diskutovať o ďalšom územnom členení. Poukázal na potrebu diskutovať o reforme na krajských či obvodných riaditeľstvách. Namiesto ôsmich krajských riaditeľstiev si vie predstaviť len tri oblastné riaditeľstvá a metropolitnú polícia Bratislavy. Na nižších úrovniach by sa to malo podľa neho nastaviť podľa potrieb.

Polícia musí podľa neho garantovať, že nebude možné vstupovať do trestných konaní, zvlášť do tých, ktoré majú politický dosah. Šéf PZ by mal byť podľa neho nárazníkom medzi politikou a systémom, ktorý dnes v PZ funguje.

Problematický je podľa Kovaříka mechanizmus celoživotného vzdelávania a kariérneho rastu. Policajti by mali mať podľa neho možnosť sa vzdelávať, ísť napríklad na špecializovaný kurz. Treba tiež urobiť poriadok v mechanizme príplatkov. Tam, kde je vysoká možnosť zamestnať sa, treba podľa Kovaříka zvážiť príplatky špecificky na tú lokalitu.

Kovařík si nemyslí, že by bolo vhodné rozohnať nepovolené demonštrácie slzným plynom či vodným delom. Účastníci nepovolených demonštrácií sa podľa neho dopúšťajú priestupkov. Počas jesenných protestov postupovala podľa neho polícia efektívne.

V súvislosti s úmrtím exšéfa polície Milana Lučanského skonštatoval, že nevidel nič, čo by v ňom vzbudzovalo závažné podozrenie, že došlo k inému úmyselnému konaniu vo vzťahu k jeho smrti. Verí, že zriadená komisia pôjde vo vyšetrovaní do hĺbky.